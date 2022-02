Dialogo tra PD e “Con Emiliano”

Il Partito Democratico "Ninuccio Pappalardi" ed il movimento "CON Emiliano", in ossequio ad un'unione d'intenti, voluta dal Presidente Emiliano sul territorio regionale, si sono incontrati in un dialogo-confronto, anche nella città di Gravina in Puglia.Inizia così una nota congiunta di Enio Cristallo, uno dei coordinatori del Partito democratico, e del referente della lista "Con Emiliano", Michele Naglieri, sulle eventuali alleanze in vista delle prossime elezioni comunali. La nota così prosegue:La ricerca di un percorso comune basato sulla pari dignità di partiti, movimenti e liste civiche, anche mediante il riconoscimento di ruoli e di figure di garanzia nonché con la massima apertura a tutte le forze in campo, è stato uno dei temi in discussione. Le forze politiche si sono confrontate, accomunate dal desiderio di guardare avanti e dalla volontà di mettere al centro "persone e non numeri, cittadini alle prese con la quotidianità fatta di piccoli e grandi problemi".Fulcro del confronto tra PD e Con, è stato il bilancio e l'analisi di quanto realizzato, ma soprattutto quanto ancora da fare, partendo dai princìpi: "Leggere il momento storico con onestà e lucidità -commentano PD e CON - partendo da quanto realizzato in questi 10 Anni e facendo un' analisi degli errori, accogliendo spunti di riflessione, che potranno giungere anche e soprattutto dal basso, dalla concretezza e dalle necessità reali delle persone e soprattutto -aggiungono- segnando un netto distacco dalla politica fatta di personalismi e individualismi che ha poi causato il distacco dei cittadini dall'impegno politico".E concludono: "Cercheremo di realizzare una giusta sintesi che possa riavvicinare la politica alla realtà, fatta di soluzioni concrete e pratiche, che passino da una reale sburocratizzazione della macchina amministrativa, mediante la ricerca e il riconoscimento delle vere professionalità e dei principi di trasparenza e meritocrazia, necessari per affrontare e risolvere i problemi della nostra città e della nostra gente".