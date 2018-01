Decoro urbano: respinta nello scorso Consiglio comunale la mozione dei 5 Stelle

Nella seduta dell'ultimo Consiglio comunale, svoltosi in data 11 dicembre 2017, è stata respinta la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, avente per oggetto "Adesione del Comune di Gravina in Puglia al servizio gratuito fornito dal sito www.decorourbano.org" e presentata dalla ormai ex consigliera Ketty Lorusso, con 13 voti contrari (Valente, Colonna, Di Meo, Lupoli, Cardascia, Calderoni, Stragapede, Ariani, Digiesi, Meliddo, Vitucci, Burdi, Lapolla) e tre soltanto favorevoli (Cataldi, Lorusso e Colavito).Secondo quanto si apprende dalla deliberazione di Giunta pubblicata in data 11 gennaio scorso sul sito istituzionale del Comune di Gravina in Puglia, poichè le segnalazioni di criticità - riguardanti strade, marciapiedi dissestati, incuria del verde pubblico, lampioni non funzionanti, abbandono di immondizia sul territorio comunale e nelle campagne, atti di vandalismo ed altre forme di degrado urbano - vengono gestite in modo non informatizzato e quindi con un onere di lavoro manuale non indifferente da parte degli organi comunali di competenza, le tre ex consigliere pentastellate proponevano all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno strumento che permette di creare un filo diretto tra cittadini e amministrazioni pubbliche sul "Decoro Urbano" della propria città, individuato nel portale web www.decorourbano.org, la cui adesione è totalmente gratuita per Comuni e cittadini.Una mozione respinta dalla maggioranza dei presenti in aula, poichè il sito istituzionale del Comune di Gravina ha già una funzione simile sulla sua home page. uno spazio dove ogni cittadino può segnalare disservizi e criticità varie.