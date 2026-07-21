cinema d'hortus.jpg
cinema d'hortus.jpg
Eventi

Cinema d’Hortus: pellicole per personaggi Fuori Tempo

Ai giardini delle officine culturali quattro proiezioni sul grande schermo

Gravina - martedì 21 luglio 2026
Finalmente a Gravina torna l'appuntamento con il cinema a cielo aperto. Una rassegna in programma presso i giardini delle officine culturali Peppino Impastato, intitolata "Cinema d'Hortus". Un cartellone di pellicole che hanno portato sul grande schermo alcune figure e personaggi fuori dal proprio tempo, "giovani e adulti che faticano ad adattarsi alle aspettative sociali, alle trasformazioni della vita o alle regole imposte dall'ambiente in cui vivono".

Una iniziativa sotto la direzione artistica di Tiziana Capone che introdurrà i temi dei singoli appuntamenti e le trame che legano le varie pellicole, aprendo un cineforum, a seguito della visione delle pellicole, per testimoniare le emozioni e sviscerare i significati delle produzioni cinematografiche.

L'inaugurazione della rassegna Cinema d'Hortus è in programma domani, mercoledì 22 luglio alle ore 20,30, alla presenza del sindaco Fedele Lagreca e del consigliere Carlo Loiudice, promotore dell'iniziativa nella quale ha sempre creduto.

Si parte domani con "Parthenope" di Paolo Sorrentino, che racconta la storia di una donna di nome Parthenope che rappresenta una metafora della città di Napoli, esplorando i temi della bellezza, della perdita e della connessione tra storia e cultura.

Il secondo appuntamento è per mercoledì 29 luglio con il film di Ferzan Ozpetek "Mine Vaganti". Un film ambientato in Puglia, che narra le vicende di due fratelli che vivono la propria omosessualità, tentando di superare i tabù della propria tipica e tradizionale famiglia del Sud.

La rassegna continua il 5 agosto, poi, con "Il Maestro": film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nei panni di un istruttore di tennis. Un film che tratta il tema del legame tra padri e figli.

Ultima proiezione mercoledì 26 Agosto quando ad Hortus ci sarà la visione della pellicola di Bernardo Bertolucci "The Dreamers". Un film del 2003 ambientato in Francia negli anni della contestazione studentesca, in un crescendo di emozioni e citazioni che innescano sentimenti di nostalgia e di introspezione.

Insomma, una rassegna che si pone l'obiettivo di far vivere un luogo simbolo della città e farlo attraverso il cinema che si pone come spazio di confronto e riflessione.
  • Cinema
  • hortus
Altri contenuti a tema
Ad Hortus c’è il "Circo in blu" Ad Hortus c’è il "Circo in blu" Laboratori circensi per bambini e ragazzi con neurodivergenze
Torna a Gravina il Murgia Circus Festival Torna a Gravina il Murgia Circus Festival Il 24 e 25 luglio la seconda edizione tra inclusione, circo sociale e grande spettacolo
Gravina celebra il 1° maggio con la rinascita dell’Hortus Gravina celebra il 1° maggio con la rinascita dell’Hortus Al via “Officine Next”
Officine Next: il 1° maggio inaugura il nuovo hub giovanile di Gravina Officine Next: il 1° maggio inaugura il nuovo hub giovanile di Gravina Uno spazio dinamico di partecipazione, produzione culturale e sviluppo di competenze
Gravina set della “Resurrezione” di Gibson La città Gravina set della “Resurrezione” di Gibson Si girano in questi giorni alcune scene del colossal. Delusione a Matera tagliata fuori dalle location
Gravina e il Cinema: una mostra nell’infopoint cultura Gravina e il Cinema: una mostra nell’infopoint In esposizione le locandine dei film girati in città
Gravina ancora set cinematografico La città Gravina ancora set cinematografico Si gira “San Giuseppe da Copertino” di Giacomo Campiotti
Teatri Mastrogiacomo e Centrone e Casino di Meninni, Lapolla chiede chiarimenti Politica Teatri Mastrogiacomo e Centrone e Casino di Meninni, Lapolla chiede chiarimenti Il consigliere scrive alla giunta per avere spiegazioni.
Dal Comune precisazioni sul conferimento plastica
20 luglio 2026 Dal Comune precisazioni sul conferimento plastica
Protezione civile, la Giunta approva lo stanziamento di 1,7 milioni
20 luglio 2026 Protezione civile, la Giunta approva lo stanziamento di 1,7 milioni
Consorzi di tutela DOP e IGP di Puglia: pubblicato l'Avviso
20 luglio 2026 Consorzi di tutela DOP e IGP di Puglia: pubblicato l'Avviso
Torna a Gravina il Murgia Circus Festival
20 luglio 2026 Torna a Gravina il Murgia Circus Festival
Aumento Tari, sindacati sul piede di guerra
19 luglio 2026 Aumento Tari, sindacati sul piede di guerra
Come stai?: ultima fatica musicale di Davide Mangione
19 luglio 2026 Come stai?: ultima fatica musicale di Davide Mangione
Al Monastero di Santa Maria l'incontro con l'autore de "Il vizio dello stupro " di Renzo Paternoster
18 luglio 2026 Al Monastero di Santa Maria l'incontro con l'autore de "Il vizio dello stupro" di Renzo Paternoster
Alienazione Cava Contrada Graviglione
18 luglio 2026 Alienazione Cava Contrada Graviglione
Lavori pubblici e PNRR, com’è la situazione a Gravina?
18 luglio 2026 Lavori pubblici e PNRR, com’è la situazione a Gravina?
Ad Hortus c’è il "Circo in blu "
17 luglio 2026 Ad Hortus c’è il "Circo in blu"
La BPPB guarda al futuro
17 luglio 2026 La BPPB guarda al futuro
Nuova ondata di calore, oggi e domani allerta di livello 2
17 luglio 2026 Nuova ondata di calore, oggi e domani allerta di livello 2
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.