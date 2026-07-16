Marilea Desiante, la violoncellista gravinese nell'Orchestra di Riccardo Muti

Ancora uno straordinario traguardo per Marilea Desiante, individuata per affiancare insieme ad altri studenti provenienti dai Conservatori di Campania, Puglia e Toscana la rinomata Orchestra Giovanile Luigi Cherubini durante il concerto che si terrà il prossimo 22 Luglio nella suggestiva cornice del Foro Boario di Ostuni. Il repertorio, tanto coinvolgente quanto tecnicamente impegnativo, celebrerà la grande tradizione lirico-sinfonica italiana e, sotto la prestigiosa bacchetta di Riccardo Muti, fondatore dell'orchestra, metterà in luce la straordinaria maturità espressiva dei giovani musicisti che eseguiranno capolavori di Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Rossini, Catalani e Rota.Ciò che rende questo risultato un vero e proprio unicum è l'età del talento gravinese, già Primo Violoncello dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia di Taranto. Marilea infatti, non ancora quindicenne, frequenta eccezionalmente i Corsi Accademici del Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto, l'Istituzione d'Alta Formazione Musicale che ha reso possibile la partecipazione ad un evento di tale portata e che conferma l'altissimo livello e il rigore della propria proposta didattica e formativa sul territorio."Il mio invito - ha dichiarato il Maestro Muti - è rivolto all'Italia più bella, perché riempia i suoi luoghi storici e li viva attraverso la cultura" e l'Italia più bella, in questo splendido concerto, avrà anche il volto di Gravina in Puglia rappresentata dalla freschezza di questa giovanissima promessa del violoncello.A Marilea vanno le congratulazioni di tutta la cittadinanza e della redazione, con l'assoluta certezza che il palcoscenico di Ostuni sarà il primo di una lunghissima e radiosa serie di successi e riconoscimenti sui più importanti scenari internazionali.