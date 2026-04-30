Officine Next: il 1° maggio inaugura il nuovo hub giovanile di Gravina

Il 1° maggio a Gravina in Puglia si inaugura ufficialmente "Officine Next – Spazio per l'Innovazione Giovanile", progetto finanziato nell'ambito dell'Avviso ANCI – II edizione e finalizzato alla riattivazione delle Officine Culturali "Peppino Impastato" come spazio dinamico di partecipazione, produzione culturale e sviluppo di competenze per giovani under 35.L'inaugurazione si svolgerà presso l'Hortus delle Officine Culturali e sarà costruita come una giornata aperta, accessibile e attraversabile liberamente, senza schemi rigidi, pensata per favorire l'incontro tra persone, linguaggi e pratiche diverse.A partire dalle ore 11:00, gli spazi saranno attivi con diverse aree tematiche: sport (pallavolo, ping pong, frisbee), area kids con laboratori e animazione, area chill con musica libera, area game con videogiochi e calcio balilla e un'area market curata da realtà locali. Parallelamente saranno presenti spazi dedicati al relax, alle attività creative e alla socialità, oltre a un'offerta food attiva durante tutta la giornata.Alle ore 16:00 si terrà la presentazione pubblica di Officine Next, con interventi istituzionali e di progetto, momento centrale per raccontare visione, obiettivi e prospettive dello spazio. In questo contesto interverranno i soggetti coinvolti nel partenariato e nel percorso di coprogettazione, tra cui Mondobeat, Punto GG APS e Silvium Security Lab, insieme ai rappresentanti istituzionali che hanno accompagnato e sostenuto la costruzione della proposta progettuale, tra cui il consigliere comunale Carlo Loiudice, che ha promosso l'iniziativa nell'ambito dell'azione amministrativa e contribuito all'attivazione del percorso verso il finanziamento ANCI.Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, il programma prosegue con attività artistiche e performative: make up artistico e live painting, accompagnati da un vinyl set curato da artisti locali, in continuità con la dimensione culturale e multidisciplinare del progetto.La giornata coinvolge una rete ampia di soggetti del territorio, tra cui realtà associative, artistiche e imprenditoriali locali, oltre al contributo del settore food con il supporto del ristorante La Murgiana.Il progetto è realizzato da un partenariato composto da Mondobeat, Punto GG APS e Silvium Security Lab, che operano in coordinamento per garantire un'offerta integrata di attività culturali, formative e sociali.Officine Next nasce con l'obiettivo di consolidare uno spazio capace di generare opportunità concrete per i giovani, favorire percorsi di apprendimento non formale e attivare processi di innovazione territoriale, trasformando un luogo pubblico in una piattaforma aperta alla comunità.