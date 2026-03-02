film s giuseppe da copertino.jpg
film s giuseppe da copertino.jpg
La città

Gravina ancora set cinematografico

Si gira “San Giuseppe da Copertino” di Giacomo Campiotti

Gravina - lunedì 2 marzo 2026 13.37 Comunicato Stampa

Chi non ha visto almeno una puntata di Braccialetti Rossi?

Chi non si è emozionato davanti a una delle serie più amate, seguite e intense della televisione italiana?

Dietro quello sguardo capace di raccontare l'umanità, il dolore e la speranza con delicatezza e profondità, c'è un grande regista: Giacomo Campiotti.
Durante una recente visita a Gravina in Puglia, accompagnato dall'Assessore al Turismo Marienza Schinco, il regista si è lasciato sorprendere e conquistare dagli ipogei della città: luoghi che non sono solo spazi architettonici, ma emozioni scolpite nella pietra, capaci di parlare al cuore di chi sa ascoltare.
Oggi arriva l'ufficialità: Gravina in Puglia è stata scelta come set per alcune scene del film San Giuseppe da Copertino. Ancora una volta la città si conferma palcoscenico del grande cinema, rafforzando la propria vocazione naturale a essere racconto, atmosfera e verità.

«La scelta di Gravina come set cinematografico – dichiara il Sindaco Fedele Lagreca – rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che questa amministrazione sta portando avanti in termini di valorizzazione culturale e promozione territoriale. Il cinema è uno strumento straordinario di racconto e di attrazione, capace di generare indotto economico, visibilità nazionale e nuove opportunità per il territorio. Gravina si conferma una città capace di accogliere grandi produzioni e di offrire scenari autentici, carichi di identità e bellezza.»

L'Assessore al Turismo Marienza Schinco continua: «Quando un regista come Campiotti sceglie Gravina non sceglie solo un luogo suggestivo. Sceglie una storia autentica, sceglie un'anima. Vedere la nostra città trasformarsi in cinema, restando profondamente se stessa, è la conferma più bella che la strada intrapresa è quella giusta. Gravina continua a emozionare. E il cinema, ancora una volta, se ne innamora».
  • Film
  • Cinema
  • Gravina set cinematografico
Altri contenuti a tema
Teatri Mastrogiacomo e Centrone e Casino di Meninni, Lapolla chiede chiarimenti Politica Teatri Mastrogiacomo e Centrone e Casino di Meninni, Lapolla chiede chiarimenti Il consigliere scrive alla giunta per avere spiegazioni.
11 Gravina avrà il suo cinema-teatro Gravina avrà il suo cinema-teatro L’amministrazione comunale si appresta ad acquistare il Mastrogiacomo
1 Al via i casting per il film di Mel Gibson cultura Al via i casting per il film di Mel Gibson Si girerà anche a Gravina tra aprile e maggio
Cine Market Voucher Puglia: attuato l’emendamento Paolicelli Territorio Cine Market Voucher Puglia: attuato l’emendamento Paolicelli Sostegno delle imprese dell’audiovisivo pugliesi
La Via del Cinema, nuovo appuntamento Eventi La Via del Cinema, nuovo appuntamento Dopo il grande successo si replica il 3 gennaio
Festa del Cinema alle Officine Culturali Eventi Festa del Cinema alle Officine Culturali Un omaggio al cinema a 130 anni dalla sua nascita
Gravina e “la Via del Cinema” cultura Gravina e “la Via del Cinema” Un tour sulle location delle produzioni cinematografiche
La Puglia a sostegno di rassegne e premi legati al cinema Territorio La Puglia a sostegno di rassegne e premi legati al cinema Avviso pubblico della regione
Punto di Vista con i Supereroi
2 marzo 2026 Punto di Vista con i Supereroi
Audizione Gravina 2028, parla Ignazio Lovero
2 marzo 2026 Audizione Gravina 2028, parla Ignazio Lovero
Recupero beni ecclesiali, prorogata scadenza del bando regionale
2 marzo 2026 Recupero beni ecclesiali, prorogata scadenza del bando regionale
La Fbc fa suo il match con il Pompei
1 marzo 2026 La Fbc fa suo il match con il Pompei
Alla Biblioteca Finia riflettori sulla storia della stampa
1 marzo 2026 Alla Biblioteca Finia riflettori sulla storia della stampa
Al Vicino arriva il Pompei
1 marzo 2026 Al Vicino arriva il Pompei
Consorzio Lenticchia di Altamura IGP: Desiante nuova presidente
1 marzo 2026 Consorzio Lenticchia di Altamura IGP: Desiante nuova presidente
Piani sperimentali liste d’attesa, in Puglia oltre 54mila richiami per antico prestazioni
28 febbraio 2026 Piani sperimentali liste d’attesa, in Puglia oltre 54mila richiami per antico prestazioni
Sostegno alle iniziative per la pace, avviso della Regione
28 febbraio 2026 Sostegno alle iniziative per la pace, avviso della Regione
Gravina Accoglie… nella città sotterranea
28 febbraio 2026 Gravina Accoglie… nella città sotterranea
La Pro Loco UNPLI di Gravina porta tradizione e sapori alla BTM di Bari
28 febbraio 2026 La Pro Loco UNPLI di Gravina porta tradizione e sapori alla BTM di Bari
Gravina 2028, al Ministero della Cultura l’audizione
27 febbraio 2026 Gravina 2028, al Ministero della Cultura l’audizione
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.