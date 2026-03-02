Gravina ancora set cinematografico

Chi non ha visto almeno una puntata di Braccialetti Rossi?Chi non si è emozionato davanti a una delle serie più amate, seguite e intense della televisione italiana?Dietro quello sguardo capace di raccontare l'umanità, il dolore e la speranza con delicatezza e profondità, c'è un grande regista: Giacomo Campiotti.Durante una recente visita a Gravina in Puglia, accompagnato dall'Assessore al Turismo Marienza Schinco, il regista si è lasciato sorprendere e conquistare dagli ipogei della città: luoghi che non sono solo spazi architettonici, ma emozioni scolpite nella pietra, capaci di parlare al cuore di chi sa ascoltare.Oggi arriva l'ufficialità: Gravina in Puglia è stata scelta come set per alcune scene del film San Giuseppe da Copertino. Ancora una volta la città si conferma palcoscenico del grande cinema, rafforzando la propria vocazione naturale a essere racconto, atmosfera e verità.«La scelta di Gravina come set cinematografico – dichiara il Sindaco Fedele Lagreca – rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che questa amministrazione sta portando avanti in termini di valorizzazione culturale e promozione territoriale. Il cinema è uno strumento straordinario di racconto e di attrazione, capace di generare indotto economico, visibilità nazionale e nuove opportunità per il territorio. Gravina si conferma una città capace di accogliere grandi produzioni e di offrire scenari autentici, carichi di identità e bellezza.»L'Assessore al Turismo Marienza Schinco continua: «Quando un regista come Campiotti sceglie Gravina non sceglie solo un luogo suggestivo. Sceglie una storia autentica, sceglie un'anima. Vedere la nostra città trasformarsi in cinema, restando profondamente se stessa, è la conferma più bella che la strada intrapresa è quella giusta. Gravina continua a emozionare. E il cinema, ancora una volta, se ne innamora».