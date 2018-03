Banca Popolare di Puglia e Basilicata: il 24 marzo, l'Assemblea ordinaria dei soci

Il 24 marzo prossimo si svolgerà, presso l'area Fiera di Gravina in Puglia, l'Assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.In questa occasione, tra le altre decisioni da assumere in Assemblea, saranno indicati due amministratori per integrare il Consiglio d'Amministrazione. Per questa circostanza, il Comitato Azionisti per il Territorio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata invita a sostenere la candidatura dei dottori Stefano Conca di Gravina in Puglia e Filippo Tricarico di Altamura, entrambi professionisti con ottime competenze e con esperienza (sono stati membri dell'organo di vigilanza) presso la stessa Banca.Due professionisti che sono piena espressione, oltre che del Comitato, anche di azionisti, aziende e imprenditori che lamentano una grave lacuna: la scarsa rappresentanza del nostro territorio nella governance della Banca.Si ricorda che ciascun socio può esprimere due preferenze, e che laddove ci siano soci impossibilitati a intervenire di persona in Assemblea è possibile rimettere una delega al socio di propria fiducia.