Libri, idee e futuro

Duplice appuntamento alla casa del fuorilegge per l'iniziativa "Libri, idee, futuro". Si tratta di due incontri - come dicono gli organizzatori - per pensare, ascoltare e crescere.Entrambe le iniziative saranno introdotte dai referenti territoriali dell'Anep Puglia, l'associazione nazionale degli Educatori Professionali - associazione Tecnico Scientifica - e da Chiara Digiesi, psicologa e psicoterapeuta della cooperativa sociale Eos.Si parte il 12 giugno, alle ore 18:30, presso la biblioteca di comunità "la Casa del Fuorilegge", con il seminario/simposio dedicato a "l'arte del decidere - leadership. Consapevolezza e scelte che cambiano la vita"."Un incontro per esplorare i meccanismi delle scelte, rafforzare la leadership personale e trasformare le decisioni quotidiane in opportunità di crescita e benessere" - sottolineano i promotori dell'iniziativa. A relazionare sul tema sarà lo psichiatra Giuseppe Barrasso.Il secondo appuntamento, invece, sarà con il volume di Sabino Zinni "Don Tonino Bello – Uomo del Sud e dei Sud". Un ritratto intenso e appassionato del vescovo di Molfetta, "uomo del Sud e dei Sud, profeta di pace, giustizia e accoglienza", con l'attualità del suo messaggio e con la sua voce che, ancora oggi, "interroga le coscienze e invita a costruire ponti tra i popoli e le generazioni".L'incontro per la presentazione del libro sarà moderato sempre da Giuseppe Barrasso e si svolgerà presso la casa del fuorilegge lunedì 15 alle ore 18:30.