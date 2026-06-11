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cultura

Libri, idee e futuro

Due incontri presso la Casa del Fuorilegge per pensare, ascoltare e crescere

Gravina - giovedì 11 giugno 2026 10.54
Duplice appuntamento alla casa del fuorilegge per l'iniziativa "Libri, idee, futuro". Si tratta di due incontri - come dicono gli organizzatori - per pensare, ascoltare e crescere.

Entrambe le iniziative saranno introdotte dai referenti territoriali dell'Anep Puglia, l'associazione nazionale degli Educatori Professionali - associazione Tecnico Scientifica - e da Chiara Digiesi, psicologa e psicoterapeuta della cooperativa sociale Eos.

Si parte il 12 giugno, alle ore 18:30, presso la biblioteca di comunità "la Casa del Fuorilegge", con il seminario/simposio dedicato a "l'arte del decidere - leadership. Consapevolezza e scelte che cambiano la vita".

"Un incontro per esplorare i meccanismi delle scelte, rafforzare la leadership personale e trasformare le decisioni quotidiane in opportunità di crescita e benessere" - sottolineano i promotori dell'iniziativa. A relazionare sul tema sarà lo psichiatra Giuseppe Barrasso.

Il secondo appuntamento, invece, sarà con il volume di Sabino Zinni "Don Tonino Bello – Uomo del Sud e dei Sud". Un ritratto intenso e appassionato del vescovo di Molfetta, "uomo del Sud e dei Sud, profeta di pace, giustizia e accoglienza", con l'attualità del suo messaggio e con la sua voce che, ancora oggi, "interroga le coscienze e invita a costruire ponti tra i popoli e le generazioni".

L'incontro per la presentazione del libro sarà moderato sempre da Giuseppe Barrasso e si svolgerà presso la casa del fuorilegge lunedì 15 alle ore 18:30.
  • Cooperativa EOS
  • Casa del Fuorilegge
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