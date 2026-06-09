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Un accordo tra Comune, Fondazione Santomasi e Conservatorio di Matera

Protocollo d'Intesa per la Collaborazione Culturale e Formativa

Gravina - martedì 9 giugno 2026 13.23 Comunicato Stampa
Gli enti e le istituzioni culturali del territorio si uniscono per la promozione della musica, oltre i confini regionali.

La Città di Gravina in Puglia, rappresentata dalla direttrice della Biblioteca Comunale "La Casa del Fuorilegge" dott.ssa Raffaella Vignola; la Fondazione "Ettore Pomarici-Santomasi", rappresentata dal Presidente prof. Filippo Tarantino; ed il Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera, rappresentato dalla direttrice Loredana Paolicelli, hanno stipulato un importante Protocollo d'Intesa per la collaborazione culturale e formativa.

Le parti, tramite l'accordo firmato, condividono la volontà di promuovere una collaborazione stabile volta alla valorizzazione dell'innovazione culturale, tecnologica e artistica, alla generazione di idee e alla promozione di attività formative congiunte.

Le attività artistiche, musicali, di ricerca applicata e formazione oggetto della collaborazione prevedono che la Biblioteca Comunale metterà a disposizione gli spazi per eventi, il servizio di accoglienza e vigilanza, l'allestimento per attività didattiche/prove, e la comunicazione degli eventi. Stessi impegni logistici e comunicativi da parte della Fondazione che consentirà l'utilizzo degli spazi nel Museo (incluso il pianoforte),e l'ingresso gratuito al Museo per gli studenti del Conservatorio. Entrambi gli enti offriranno supporto al Conservatorio tramite visite guidate, periodi di formazione (stage, tirocini, workshop), assistenza per tesi, organizzazione di eventi e partecipazione a programmi di ricerca.

Quest'ultimo, dal canto suo, proporrà e condividerà progetti didattici/musicali attraverso allievi/musicisti idonei, collaborando a progetti di musica dal vivo, eventi, stesura di progetti comuni, formazione presso le sedi della Biblioteca e della Fondazione, e promuoverà approfondimenti tramite tesi di diploma/dottorato, mettendo a disposizione il materiale prodotto nelle collaborazioni per la tutela e valorizzazione.

"La Città di Gravina in Puglia, Capitale della Cultura di Puglia 2027, tramite la sua Biblioteca Comunale "La Casa del Fuorilegge", mira a fornire un laboratorio multimediale di informazione e un luogo di aggregazione culturale – dichiara il sindaco Fedele Lagreca – con la Fondazione "Ettore Pomarici-Santomasi" che ha i suoi tra i suoi scopi storici la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico di Gravina. Assieme al Conservatorio di Musica di Matera, un'istituzione di alta formazione artistica e musicale focalizzata su didattica, produzione musicale e ricerca, superiamo gli steccati territoriali per confermare ancora una volta la sinergia con la vicina Basilicata, regione sorella, nella promozione della cultura e dell'espressione artistica dei giovani".
  • Comune di Gravina in Puglia
  • Fondazione Ettore Pomarici Santomasi
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