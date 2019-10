La Gonartrosi, sintomi e terapia secondo le recensioni di Villa Mafalda

Le malattie reumatiche hanno ripercussioni su tutto l'organismo. Un esempio è la patologia dell'occhio secco, spiegata dal reparto oculistico di Villa Mafalda AktiVision. Le opinioni espresse sul sito ufficiale di AktiVision descrivono l'occhio secco come un disturbo comune e spesso sottovalutato, talvolta legato a patologie di natura reumatica. A causare questi disturbi sono diversi fattori: Hanno sicuramente un loro peso la predisposizione genetica e il naturale invecchiamento. È inoltre necessario prestare attenzione sia all'eccessiva sedentarietà che ai lavori e agli sport che contribuiscono all'usura della cartilagine articolare. Ancora sconosciute le cause dell'artrite reumatoide. Vista l'ampia diffusione di queste patologie, il mondo della scienza e della tecnica è impegnato nella ricerca di soluzioni pensate per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Le recensioni dal mondo della tecnica parlano per esempio di grandi passi avanti nella realizzazione di protesi, e nell'evoluzione delle tecniche interventistiche di artroprotesi, che permettono una più veloce ripresa del paziente. Le opinioni sono dunque ottimistiche, e il futuro potrebbe riservare novità importanti per i medici e per chi deve convivere quotidianamente con le malattie reumatiche.

Con l'innalzamento dell'età media generale aumenta anche l'attenzione di medici e cittadini nei confronti delle patologie reumatiche e di natura ortopedica, particolarmente impattanti sulle fasce più anziane della popolazione. La sempre maggiore importanza dell'ortopedia è un fenomeno che non si limita alla Puglia, ma che coinvolge tutto lo Stivale, oggetto di recensioni da parte di numerosi centri specializzati in tutta Italia. In particolare, offrono diversi spunti di riflessione le opinioni del centro di Roma Villa Mafalda, clinica che ha dedicato a questo tema numerosi approfondimenti sul suo sito online. Le recensioni mediche di VillaMafalda sottolineano specialmente la grande incidenza dell'artrosi tra la popolazione di età più avanzata: la patologia è infatti particolarmente diffusa tra le donne in menopausa, e, nel complesso, colpisce circa 5 milioni di italiani. La causa è da ricercare nello stato della cartilagine che copre l'estremità delle ossa in corrispondenza delle articolazioni. Con il suo consumarsi, il movimento dell'articolazione smette di essere fluido e arriva a causare dolori e una sensazione di scricchiolio.La clinica di Roma cita l'esempio della Gonartrosi, che colpisce il ginocchio del paziente. Villa Mafalda evidenzia come nelle fasi iniziali, la patologia sia asintomatica. Importante dunque sottoporsi a controlli preventivi (la presenza della Gonartrosi viene accertata attraverso risonanza magnetica e radiografia), in modo da rilevare per tempo la patologia e reagire prontamente. I primi veri segnali percepibili sono diversi: dal gonfiore all'articolazione, fino alla rigidità, sintomi che possono intensificarsi con l'umidità e i cambiamenti atmosferici. Le recensioni della clinica Villa Mafalda spiegano come, nelle fasi successive, il paziente arrivi ad avere una vera e propria limitazione funzionale dell'articolazione, che lo porta a zoppicare. Il trattamento terapeutico varia a seconda dello stato della malattia. Si va dalla somministrazione di semplici analgesici e antinfiammatori, per lenire la sensazione di rigidità, fino alle sessioni di fisioterapia e alla pratica di sport per migliorare le prestazioni dei muscoli del ginocchio. Nel caso di una gonartrosi in stato avanzato, le opinioni degli esperti arrivano a consigliare un intervento chirurgico per impiantare una protesi di supporto o sostitutiva dell'articolazione.