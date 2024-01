Urban Night Trail: in corsa verso la solidarietà

8 foto urban night trail

Prima edizione per l'Urban Night Trail a Gravina, l'attività sportiva non agonistica sviluppata nelle ore serali, ha visto partecipare numerosi atleti che si sono avventurati nei caratteristici sentieri del centro storico e verso la collina Botromagno per poi concludere il percorso in piazza BenedettoXIII.L'evento è stato reso possibile grazie all'impegno dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Gravina, in collaborazione con il Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo" dell'Esercito e i reparti dipendenti, l'ASD Nordic Walking Apulia e con il patrocinio del Comune di Gravina in Puglia, oltre alla partecipazione altre associazioni come la Smart Runners Gravina, ASD Dorando Pietri, l'ASD Nordic Walking Sud di Cassano.La nobile finalità dell'iniziativa è stata quella di promuovere la raccolta fondi per le famiglie dei militari del 7° Reggimento Bersaglieri deceduti nel tragico incidente del 27 novembre 2023, con la raccolta fondi in corso attraverso l'Associazione Nazionale Bersaglieri della Sezione di Altamura.Il "trail" (tradotto sentiero), si è svolto con due modalità differenti: il Running Trail (corsa non agonistica su un percorso di 12 km) e il Walk Trail (camminata ludico motoria di 8 Km).Ad aprire l'attività sportiva, l'Inno di Mameli intonato da tutti gli atleti partecipanti, civili e militari, accompagnato dalla Fanfara del 7° reggimento Bersaglieri. Il Comandante del reggimento, il Colonnello Giuseppe Tempesta, ha ricordato la finalità solidale dell'attività in supporto alle famiglie dei militari scomparsi in un tragico incidente, invitando a donare.