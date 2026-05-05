PuntoGG punta i riflettori sulla vertenza Natuzzi

La situazione dei lavoratori della Natuzzi e del comparto del mobile imbottito preoccupa le comunità della murgia e di quello che una volta veniva chiamato il triangolo d'oro del salotto.In ballo ci sono diverse centinaia di posti di lavoro, solo per i dipendenti dell'azienda e molti di più per ciò che riguarda l'indotto.Una situazione che destabilizza l'economia dell'area e preoccupa una grande fetta della popolazione di questa parte di territorio a cavallo delle due regioni di Puglia e Basilicata.Una preoccupazione che ha investito anche i componenti dell'associazione Punto GG che ha voluto esprimere la propria solidarietà ai lavoratori della Natuzzi e ha invitato il consigliere nonché presidente della commissione Lavoro Carlo Loiudice a presentare una mozione sulla vicenda nel prossimo consiglio comunale.Ecco cosa scrivono i Giovani Gravinesi.Negli ultimi mesi è in corso una crisi, i cui principali motivi saranno successivamente esposti, che reca con sé il rischio, già annunciato, di chiusura di due importanti stabilimenti, Graviscella (Altamura) e Jesce 2 (Santeramo), della nota azienda Natuzzi, e conseguente licenziamento di circa cinquecento persone. Si sono susseguiti negoziati e trattative che, ad oggi, non hanno prodotto alcun risultato e gli operai continuano a scioperare strenuamente.Noi tutti non possiamo esimerci dalla responsabilità di porre un faro sulla questione e porre in essere tutte le azioni possibili per giungere ad un più lieto epilogo.Prendiamo atto che in data 30 Aprile 2026 si è tenuto un consiglio intercomunale tematico, rispettivamente tra i comuni di: Santeramo, Altamura e Matera ; vista la rilevanza della faccenda anche per il territorio gravinese abbiamo sollecitato il consigliere comunale Carlo Loiudice a partecipare alla presentazione di una mozione per il prossimo consiglio comunale atta ad approvare quanto deliberato dagli altri comuni.Ciò risulta coerente con la necessità di perseguire una linea unitaria che veda unite tutte le componenti della nostra società: cittadini, partiti politici, sindacati e associazioni. Ci auguriamo che venga prevista la partecipazione esterna di tutte le realtà coinvolte e interessate così da consentire una costruzione condivisa dell'impegno a cui tutti siamo chiamati.