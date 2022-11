Rinnovo commissione De.Co, l’avviso del Comune

"Uno strumento di salvaguardia delle proprie produzioni e di sviluppo endogeno del proprio territorio ma al tempo stesso anche un mezzo per promuovere all'esterno le specificità culturali e storiche del nostro territorio". Questa è la descrizione che l'assessore alle attività produttive Maria Schinco fa della De.C.O. (Denominazione Comunale di origine), con la necessità adesso di rinnovare i componenti della commissione che si occupa di verificare le caratteristiche e i requisiti dei prodotti De. Co."Crediamo molto nel progetto De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) che non è un marchio di qualità, ma la carta d'identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto o una produzione al luogo di origine- continua l'assessore, che spiega come si tratti di "un certificato che attesta, con pochi e semplici parametri, il luogo di "nascita" e di "crescita" di un prodotto che ha un forte e significativo valore identitario di una Comunità". Per questa ragione -conclude Schinco- "confidiamo molto nel lavoro che farà l'istituenda commissione che nascerà da questo avviso pubblico".La commissione, che avrà funzioni sostanzialmente consultive per l'attribuzione del riconoscimento De.C.O., è composta dal Sindaco o da un suo delegato che svolgerà il ruolo di presidente e da altri sei membri che, secondo quanto predisposto dall'avviso pubblico, dovranno avere competenze varie, con i componenti della commissione che svolgeranno l'incarico a titolo gratuito, senza alcuna remunerazione o rimborso spese.Le sei figure professionali ricercate attraverso il bando sono: un esperto del settore agro-alimentare;- Un esperto del settore commercio; Un esperto del settore artigianato; Un esperto del settore artistico e delle tradizioni locali; Un esponente di Enti partecipati o convenzionati aventi finalità di promozione delle tipicità territoriali e Un esponente dell'associazionismo locale inerente le finalità del Regolamento De.C.O. di questo Comune.Le manifestazioni di interesse per far parte della commissione De.Co potranno essere inoltrate all'indirizzo pec del SUAP: suap.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, entro il 18 novembre.