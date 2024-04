Gravina protagonista della terza tappa del tour appalti Asmel

L'appuntamento che si terrà il 23 aprile a Gravina, in provincia di Bari, nella Sala Convegni Fiera in Via Spinazzola, dalle ore 9.00, ha l'obiettivo di supportare i Comuni in una fase di aggiornamento normativo a un anno dall'entrata in vigore del Codice dei Contratti e con l'implementazione del Decreto Pnrr-quater.Con l'evento territoriale, Asmel, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 4.400 soci di cui 167 in Puglia, conferma il costante impegno nel rafforzare i legami con la comunità locale fornendo approfondimenti sulle recenti novità e offrire un supporto pratico ai diretti interessati: Sindaci, amministratori, segretari e funzionari degli enti locali.«Sono ben lieto di ospitare questo incontro promosso da ASMEL nella mia città. Questi appuntamenti possono fornire un valido supporto per noi amministratori e per gli operatori degli enti pubblici. Sono certo che i relatori forniranno informazioni utili per migliorare l'operato degli uffici pubblici, all'interno dei quali è fondamentale puntare su continui processi di approfondimento e in questo Asmel ci offre un supporto importante» dichiara Fedele Lagreca, Sindaco di Gravina.Nel panel dei relatori della edizione primaverile del Tour Appalti Asmel ci sono anche S. Battiston, esperta diritto amministrativo, A. Bianco, esperto personale pubblico, F. Busbani, Contract Manager, P. Melandro, dir. PagoPA, M. Catalano, giudice contabile, G. Centurelli, Dir. Unità di Missione PNRR Mase.Tra le questioni più calde che il parterre di esperti affronta nel corso dell'incontro anche Cig, fine Smartcig, Piattaforme Pcp e Pad, Fvoe 2.0, PVL, nuove regole procedurali per piccole e medie opere comunali, nuovi adempimenti ReGis e revoca dei fondi anche non Pnrr.Ampio spazio viene dato, inoltre, alle esigenze e alle domande che i partecipanti porranno agli esperti e saranno presentate le soluzioni operative della Centrale di Committenza qualificata Asmel Consortile per quanto riguarda gli appalti.Infine, particolare attenzione sarà dedicata anche al piano straordinario delle assunzioni e alle modalità semplificate garantite da ASMEL agli Enti interessati attraverso la procedura degli Elenchi di Idonei che consente ai Comuni di assumere personale anche tecnico in tempi ridotti. Ad oggi sono oltre 45.000 gli idonei divisi per 30 profili professionali di categoria B, C, D pronti ad essere assunti in sole 5 settimane mediante la semplice procedura di interpello.