Via libera al “Disciplinare di produzione del fischietto “Cola Cola” di Gravina in Puglia De.C.O.”

Nella Giunta Municipale del 26 Marzo, è stato approvato il "Disciplinare di produzione del fischietto 'Cola Cola' di Gravina in Puglia De.C.O." (Denominazione Comunale di origine), ovvero la carta d'identità del prodotto tipico, artistico e agro pastorale del nostro territorio.Con il disciplinare, sono state anche definite le regole di produzione, i requisiti delle attività artigianali abilitate a produrlo e quella di formazione meritevole di riconoscimento (produttori ceramisti artigiani iscritti alla CCIAA e Scuole di formazione, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e masserie didattiche regionali iscritte negli appositi elenchi e comunque tutti iscritti alla CCIAA per le rispettive competenze).Il disciplinare, così come approvato oggi, è il frutto del lavoro congiunto della commissione di esperti De.Co. nominata con bando pubblico, che lo ha redatto dopo un lavoro meticoloso e accurato, che ne ha anche curato la narrazione storica del prodotto.Gli operatori interessati potranno fare richiesta di assegnazione del marchio De.C.O. che identificherà i loro laboratori e luoghi di formazione.Grazie all'impareggiabile impegno della Commissione De.Co., che ha elaborato una sintesi mirabile che fa del fischietto 'Cola Cola' di Gravina in Puglia, un prodotto unico e che da oggi si unisce alle altre denominazioni comunali che questa amministrazione ha fortemente voluto, lavorando nel solco di una nuova strategia di promozione e valorizzazione delle tipicità.Siamo partiti da meno di due anni con un percorso che ci ha visti dapprima impegnati a rinnovare la Commissione deputata alle certificazioni De.Co.L'Amministrazione Comunale promuoverà gli operatori De.C.O. attraverso iniziative di marketing territoriale per dare ai turisti una ulteriore occasione di visita nella nostra cittàSono certa che la via per il nostro futuro passi attraverso la riscoperta delle radici.