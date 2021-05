Riapre la Fondazione Santomasi

Una riapertura nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia, segnale di una volontà di ritorno alla normalità. Il passaggio in zona gialla della Regione Puglia porta alla riapertura della casa Museo della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi.L'ente ha comunicato la ripresa delle attività museali, dal martedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Per poter accedere al Palazzo Santomasi, nel pieno rispetto delle norme per evitare il propagarsi dei contagi da coronavirus, si accederà al museo previa prenotazione obbligatoria, con gli ingressi al museo che saranno contingentati. Per ciò che, invece, riguarda l'apertura nel fine settimana, l'ente morale rende noto che gli accessi potranno avvenire nel corso della mattinata, ma solo in caso di visite prenotate in anticipo.