Debiti Fondazione Santomasi, precisazioni del presidente

Nota del prof. Filippo Tarantino sulla situazione economica dell’ente morale

Gravina - giovedì 13 novembre 2025 Comunicato Stampa
In seguito all'articolo di Gravinalife (Debiti alla Fondazione Santomasi: quali soluzioni?) nel quale si parla della situazione economica della fondazione Ettore Pomarici Santomasi, ha voluto dire la sua l'attuale presidente dell'ente morale, facendo alcune precisazioni. Ecco la nota stampa nella quale il Prof. Filippo Tarantino fa alcune precisazioni, facendo un quadro della situazione con alcune considerazioni.

"È rassicurante sapere che "il tema della Fondazione abbraccia la collettività "e che tutti tengono alla Fondazione.

È opportuno tuttavia informare che la Fondazione "Santomasi "non è sotto tutela di nessuno e che il cda sin dal settembre 2023, appena insediatosi, ha informato il Sindaco della situazione debitoria che, già grave, cominciava a farsi molesta.

Da allora vi sono stati numerosi incontri con il Sindaco e con vari esponenti dell'Amministrazione miranti ad ottenere il rispetto della delibera 560/90 che impegna il Comune a trasferire alla Fondazione almeno l'1% dei primi tre titoli delle Entrate iscritte in bilancio ogni anno.

La persistente elusione del problema ha indotto il cda a puntualizzare in un apposito verbale del 17 gennaio '25 origini e cause della situazione debitoria, a renderne edotto il Sindaco.

Sono seguiti, su nostra sollecitazione, vari tavoli tecnici anche con vari esponenti dell'Amministrazione per una equa definizione risolutiva della questione. Sforzi non premiati: soltanto l'azione oppositoria del nostro legale sta contenendo le pretese creditorie, ora sottoposte al vaglio dei giudici.

A quanti hanno a cuore il più prestigioso scrigno di arte e cultura della città vogliamo assicurare che negli ultimi due anni - da quando cioè si è insediato l'attuale cda – la Fondazione:

Ha avviato rapporti di collaborazione con Istituzioni accademiche ed Enti specializzati (Università, Politecnico, SIS -Società Italiana Semi - , Fondazione Agroalimentare Puglia ...) che le hanno consentito di vedere approvati e finanziati progetti per la valorizzazione di antichi semi, di sperimentazioni di nuove varietà e di innovazioni tecnologiche: l'azienda agraria sta attuando le disposizioni lungimiranti del barone;

Ha istituito l'ITS Academy per formare a livello universitario tecnici del settore cerealicolo;

Ha realizzato e/o ospitato centinaia di convegni sui temi più svariati;

Ha realizzato due edizioni del festival letterario-filosofico-scientifico DIALOGHI NELLA MURGIA, in collaborazione con tutte le scuole del territorio, con la Biblioteca capitolare Finya e con prestigiosi dipartimenti dell'Università di Bari.

Agli amministratori e ai funzionari del Comune e a tutta la comunità cittadina chiediamo collaborazione e simpatia.
  • Fondazione Ettore Pomarici Santomasi
  • Filippo Tarantino
