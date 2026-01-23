Fondazione Ettore Pomarici Santomasi
cultura

Per “Gravina accoglie” si va alla fondazione Santomasi

Nel week end visita alla casa-museo organizzata dall’infopoint turistico

Gravina - venerdì 23 gennaio 2026
Duplice appuntamento per il calendario di iniziative organizzate dall'infopoint turistico nell'ambito del progetto "Gravina Accoglie" finanziato da Puglia Promozione.

Questa volta il fine settimana sarà dedicato a conoscere uno dei contenitori culturali tra i più importanti della città: il Palazzo Museo che ospita la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi. Un luogo dove si incontrano storia, cultura e memoria della città di Gravina.

L'iniziativa si articola in tre distinti momenti. Sabato 24 gennaio alle ore 10,30 si visiterà la ricca pinacoteca che custodisce una importante collezione di opere di artisti di scuole pittoriche differenti, con ben 263 tele tra le quali un posto di rilievo è assegnato alla Madonna col Bambini e alla "Disputa di Gesù con i Dottori". Due quadri del 1599 che emergono per espressività e per valore artistico realizzati rispettivamente da Francesco Guarini e Ludovico Carracci.

Il pomeriggio, a partire dalle ore 16, sarà la volta della visita agli appartamenti del Barone Santomasi.
Una visita che- dicono gli organizzatori- rappresenta "un esempio di vita vissuta della famiglia Pomarici Santomasi". Una casa composta da sette sale in stile barocco del 1700. Di particolare pregio la camera da letto del 1600, con intarsi a fronte in avorio e il letto in ottone con baldacchino e la cappella con altare ligneo.

Domenica 25 gennaio, invece, l'itinerario prevede un focus su archeologia e affreschi rupestri. Non va dimenticato, infatti, che la fondazione ospita la mostra archeologica "Aristocrazia e Mito", oltre che i preziosi affreschi di alcune chiese rupestri.

Insomma un altro appuntamento immersivo nella cultura della città di Gravina.
