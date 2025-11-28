logo lista per la puglia
Per la Puglia: "Avvieremo percorso per la ricostituzione del campo progressista a Gravina"

Comunicato stampa del movimento politico Per la Puglia

Gravina - venerdì 28 novembre 2025
Pubblichiamo di seguito la nota stampa del movimento politico "per la Puglia relativo alle ultime elezioni regionali.


Il gruppo Per la Puglia Gravina rappresentato dai delegati Luigi Quercia e Francesco Matera, dai consiglieri comunali Paolo Calculli e Gennaro Quercia e dalla candidata alla competizione regionale Maria Pina Digiesi evidenziano il grande risultato ottenuto dalla lista Per la Puglia con Decaro Presidente nella provincia di Bari con circa 30.000 voti di preferenza, voti che hanno consentito la rielezione di Saverio Tammacco, con il quale ci congratuliamo per la elezione e per il notevole consenso ottenuto in tutta la provincia.

Altresì evidenziamo il grande consenso pari a circa 1750 voti ottenuti dalla lista a Gravina, con il notevole risultato della candidata gravinese Maria Pina Digiesi.

Forti del risultato raggiunto, con quasi il 13% delle preferenze di lista a sostegno del centro sinistra locale e del 60% delle preferenze ottenute nella nostra città dal neo Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, avvieremo da subito un percorso volto alla ricostituzione del campo progressista nella nostra città al fine di poter affrontare con un centro sinistra unito le prossime sfide elettorali che ci attendono.
