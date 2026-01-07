emiliano decaro
emiliano decaro
Elezioni

Decaro Proclamato Presidente della Puglia

Discorso del neo governatore regionale

Gravina - mercoledì 7 gennaio 2026 18.48
Questo pomeriggio, presso la Corte D'appello di Bari Antonio Decaro è stato proclamato presidente della Regione Puglia.

Di seguito il breve intervento del presidente.

"Buonasera a tutti.
Finalmente ci siamo.
Ci è voluto un po' di tempo, lo so. Ma questo tempo mi è servito per studiare, per riflettere. Per prepararmi ancora meglio a un ruolo tanto importante quanto complicato e carico di responsabilità.
La comunità pugliese in questi anni è enormemente cresciuta. E, di pari passo, sono cresciute le sue aspettative. Chi si accinge a guidare questa grande comunità deve essere all'altezza di queste grandi aspettative, superando timori e timidezze.
Io non sono abituato a fare proclami o promesse roboanti. Affronterò questa sfida con il coraggio consapevole di chi sa che servire le istituzioni con impegno, dedizione, disciplina e onore è l'unico modo per fare il proprio dovere con coscienza, senza rimpianti né rimorsi.
Ringrazio Michele Emiliano, che è qui vicino con me, e tutti quelli che mi hanno preceduto in questo viaggio. Ne raccolgo il testimone con rispetto e gratitudine. Consapevole del grande lavoro che è stato fatto e di quello che ancora c'è da fare.
La Puglia è una regione grande e complessa. Davanti a noi abbiamo grandi prospettive e nuove opportunità. Ma intorno a noi, dentro di noi, continuano a esserci problemi grandi e complessi.
Siamo ancora una terra fragile. Ci sono fragilità fisiche, sociali e umane.
Noi guarderemo in faccia queste fragilità, sempre. Proveremo ad affrontarle e a superarle insieme, senza nasconderle, anche a costo di guastare l'immagine di una Puglia perfetta che tutti noi, orgogliosi, anche io, abbiamo raccontato sui social. Perché la storia di un popolo è più importante di una storia Instagram.
Non sarò un presidente di parte. Ma non rinuncerò a parteggiare per le idee e i valori in cui credo.

Sarò il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato, ma non sarò un presidente per tutto. La Puglia oggi merita il coraggio di saper dire anche No. Saranno dei no difficili, dei no sofferti. Saranno, ne sono consapevole, anche dei no impopolari.

Ma chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo, rinuncia al futuro.

Sarò il presidente dei Pugliesi, prima che della Puglia.
Perché cercherò di mettere sempre al primo posto le persone

È trascorso più di un mese. Un mese da quel consenso straordinario con cui i Pugliesi mi hanno eletto loro presidente. Una grande fiducia e una grande aspettativa e una grande responsabilità. Per me, da oggi, si riparte da zero.

Perché quella fiducia, quelle strette di mano, quegli abbracci, quella valanga di affetto che ho trovato in ogni angolo di Puglia dove sono stato in campagna elettorale, dovrò conquistarmeli di nuovo. Dovrò meritarmeli di nuovo, come se non ci fossero mai stati.
Giorno dopo giorno.
Lavorando con tutto l'impegno e tutta la passione di cui sarò capace.

Se oggi qualcuno mi chiedesse, parafrasando un film in uscita in questi giorni nei cinema italiani: di chi sono i nostri giorni?
Io risponderei: non so di chi sono i nostri giorni.
Ma so per certo che i miei giorni, tutti i miei giorni, le mie ore, i miei minuti, nei prossimi cinque anni, saranno dei pugliesi.

Grazie e buon lavoro a tutti noi".

  • Regione Puglia
  • Antonio Decaro
  • Michele Emiliano
  • Elezioni regionali
Altri contenuti a tema
Domani cerimonia di proclamazione del presidente della Puglia Domani cerimonia di proclamazione del presidente della Puglia Passaggio di consegne tra Emiliano e Decaro
Elezioni regionali: Avanti Popolari presenta ricorso Elezioni regionali: Avanti Popolari presenta ricorso La lista di Stea esclusa dalla ripartizione dei seggi anche se oltre il 4% tra le liste
Tavolo Giovani di Protezione Civile Mondo Giovane Tavolo Giovani di Protezione Civile Un avviso della Regione Puglia
Contributi per sagre, fiere ed eventi Eventi Contributi per sagre, fiere ed eventi Un avviso pubblico della Regione Puglia
Qualità dell’aria, la Giunta adotta nuovo Piano della Puglia Territorio Qualità dell’aria, la Giunta adotta nuovo Piano della Puglia Avviata la Valutazione Ambientale Strategica
Edilizia residenziale pubblica, accessibilità e inclusione Territorio Edilizia residenziale pubblica, accessibilità e inclusione In Puglia un progetto pilota sostenuto dall’Unione europea
Misure per affrontare l’emergenza idrica in Puglia Territorio Misure per affrontare l’emergenza idrica in Puglia Nuova ordinanza del presidente Emiliano
La Puglia Regione Europea dello Sport 2026 Sport La Puglia Regione Europea dello Sport 2026 La designazione arriva da Bruxelles
Al Perinei arriva la Befana dalla “Insieme per Gravina”
7 gennaio 2026 Al Perinei arriva la Befana dalla “Insieme per Gravina”
Forza Italia all’attacco dell’amministrazione comunale
7 gennaio 2026 Forza Italia all’attacco dell’amministrazione comunale
Asilo Nido, affidato servizio
7 gennaio 2026 Asilo Nido, affidato servizio
Città Metropolitana: Nasce la rete degli Uffici Stampa dei 41 Comuni
7 gennaio 2026 Città Metropolitana: Nasce la rete degli Uffici Stampa dei 41 Comuni
Domani cerimonia di proclamazione del presidente della Puglia
6 gennaio 2026 Domani cerimonia di proclamazione del presidente della Puglia
Officine Next, il bando a porte chiuse
6 gennaio 2026 Officine Next, il bando a porte chiuse
Elezioni regionali: Avanti Popolari presenta ricorso
6 gennaio 2026 Elezioni regionali: Avanti Popolari presenta ricorso
Piano urbano delle bambine e dei bambini
5 gennaio 2026 Piano urbano delle bambine e dei bambini
Tutela Pineta affidata all’Aps Gravinese
5 gennaio 2026 Tutela Pineta affidata all’Aps Gravinese
Il Gravinese Desiante dirige il concerto dell’Epifania del Petruzzelli
5 gennaio 2026 Il Gravinese Desiante dirige il concerto dell’Epifania del Petruzzelli
Il Nola Passa al Vicino contro la Fbc Gravina
4 gennaio 2026 Il Nola Passa al Vicino contro la Fbc Gravina
Al Vicino va in scena Fbc- Nola
4 gennaio 2026 Al Vicino va in scena Fbc- Nola
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.