Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia”

Ultimi giorni prima della consegna delle liste per le elezioni del Presidente e del consiglio regionale della Puglia. Dopo le candidature dei "gravinesi" venute fuori nei giorni scorsi per il centrodestra, arriva adesso la notizia della candidatura l'Avv. Maria Filippa Digiesi (detta Maria Pina), nelle fila del centrosinistra e segnatamente nella lista "Per la Puglia" che appoggia la candidatura a Presidente di Antonio Decaro. Ecco la nota stampa nella quale viene ufficializzata la candidatura di DIgiesi."L'Avv.conosciuta come Maria Pina, ain programma il 23 e 24 novembre 2025. Correrà nella circoscrizione di Bari con la lista civica "Per la Puglia", a sostegno della candidatura di«Al centro di questo impegno» - afferma Maria Pina Digiesi - «c'è la convinzione profonda che sia necessario ripartire dalle persone, dalle loro storie, riconoscere finalmente».Non si tratta di uno slogan, ma di un metodo. Di un modo di guardare la Puglia non dall'alto, ma dal basso, dal fianco, camminando appunto al fianco di persone, aziende, associazioni. Le storie vere sono quelle che orientano le scelte, che danno senso alla politica, che meritano spazio nelle istituzioni. Sono le storie di chi lavora, insegna, cura, coltiva, crea. Di chi ogni giorno contribuisce, spesso in silenzio, a tenere viva la comunità, sono storie di imprenditori che investono nel territorio, di giovani che tornano per costruire, di medici che resistono, di associazioni che uniscono generazioni.«Non prometto miracoli» - afferma Maria Pina Digiesi - «Prometto presenza, ascolto, lavoro. Prometto di portare queste storie dove spesso non arrivano: nei luoghi delle decisioni, dove servono visione e concretezza.»Con questa candidatura, Maria Pina Digiesi intende avviare un cammino collettivo, trasparente e determinato, radicato nella realtà e orientato al futuro. Un cammino che parte dalla Puglia e che mette al centro ciò che conta davvero: le persone."