Regionali, Lapolla corre con il centrodestra

Iniziano a delinearsi le liste che appoggeranno i candidati alla presidenza della regione Puglia. Tra le certezze ci sono i due candidati alla poltrona di Governatore della Puglia per i principali schieramenti, con Antonio Decaro per il centro-sinistra e Luigi Lobuono per il centro-destra, ma anche qualche candidato a sedersi tra i banchi del consiglio regionale pugliese.Tra questi, notizia dell'ultima ora, anche il gravinese Angelo Lapolla che ha ufficializzato la sua scesa in campo attraverso una breve nota stampa nella quale ha comunicato la sua candidatura nella lista della Lega, UDC, Nuovo PSI. Ecco cosa scrive Lapolla."In occasione delle imminenti elezioni regionali della Puglia, comunico la mia candidatura nella lista della Lega, UDC, Nuovo PSI, a sostegno del candidato Presidente Luigi Lobuono nella coalizione di centro destra.La mia candidatura vuole rappresentare un forte impegno a tutela dei cittadini del mio territorio, con una discontinuità dalla politica attuale e soprattutto impegnandomi con tutte le mie forze a sostegno dei giovani, delle categorie svantaggiate e dei più deboli e per abbattere le liste d'attesa nella malasanità.Un impegno notevole sarà profuso a salvaguardia della sicurezza della nostra gente e dei nostri figli".