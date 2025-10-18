Regionali, la gravinese Santochirico nella lista Lega-Udc- Psi

Ancora una candidata gravinese in corsa per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimo. Si tratta di Patrizia Santochirico che si presenta nella lista Lega-Udc- Psi, così come l'altro concittadino Angelo Lapolla.Questo il comunicato stampa con cui annuncia la sua candidatura.Con una lunga esperienza nel settore pubblico e sindacale, Patrizia Santochirico annuncia la sua candidatura alle Elezioni Regionali della Puglia 2025, in programma il 23 e 24 novembre, nella lista Lega – UDC – PSI."Sono Patrizia Santochirico, da sempre credo nel valore dell'impegno, del lavoro e della vicinanza alle persone, la mia storia personale e professionale nasce in Puglia, una terra che amo profondamente e per la quale oggi ho scelto di mettermi in gioco, per dare voce a chi crede ancora in un territorio che ascolta e che cresce", afferma la candidata.Da oltre vent'anni impiegata in Poste Italiane, Patti ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche sociali e delle esigenze dei cittadini: "Il mio lavoro mi ha insegnato quanto contino l'ascolto, la pazienza e il contatto umano: ogni giorno incontro persone diverse, ognuna con le proprie storie, e credo che proprio da qui nasca la vera politica, dal saper ascoltare e comprendere".Negli ultimi anni ha assunto anche un ruolo di rappresentanza nel mondo sindacale, come Segretaria territoriale del sindacato CONF.I.L., esperienza che le ha permesso di toccare con mano le difficoltà dei lavoratori e delle famiglie: "essere accanto a chi a pronta le sfide del lavoro e della vita quotidiana è stata un'esperienza che mi ha arricchita umanamente e che mi ha convinta che la politica deve tornare tra la gente, nei luoghi reali".Con questa consapevolezza, Santochirico ha deciso di intraprendere un nuovo percorso al servizio della collettività: "Oggi sento il dovere di trasformare questa esperienza in un impegno concreto per la mia terra. Mi candido alle regionali perché credo che servano persone vere, presenti e pronte ad ascoltare, con i piedi per terra e il cuore tra la gente."La candidata pone al centro del suo programma il lavoro, i giovani, le famiglie e la coesione territoriale, con un'idea di Puglia "che cresce, che investe nel futuro e che non lascia indietro nessuno"."Voglio una Puglia più vicina ai cittadini, conclude, dove la politica torni a essere servizio, non privilegio: insieme possiamo costruire qualcosa di bello, fatto di impegno, trasparenza e rispetto per chi ogni giorno tiene in piedi questa regione con il proprio lavoro e il proprio amore per il territorio. Il futuro della Puglia dipende da tutti noi."