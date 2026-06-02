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Politica

“Qual è il futuro del nostro territorio?”: incontro organizzato dal M5S

Dibattito pubblico su ambiente, energia e deposito di rifiuti radioattivi

Gravina - mercoledì 3 giugno 2026 Comunicato Stampa
Si terrà venerdì 5 giugno alle ore 19:30, presso l'Auditorium "La Dolce Età" – Coop. San Sebastiano, in Piazza Cavour 19 (San Domenico) a Gravina in Puglia, il dibattito pubblico dal titolo:

"Qual è il futuro del nostro territorio?"

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza sui temi della transizione ecologica, del caro energia e del possibile deposito nazionale di rifiuti radioattivi, questioni che coinvolgono direttamente il futuro ambientale, economico e sociale del territorio.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di approfondimento e partecipazione pubblica, mettendo a confronto istituzioni, attivisti, associazioni e rappresentanti del territorio.

Ad introdurre il dibattito sarà Francesco Calderoni, attivista M5S di Gravina in Puglia, mentre la moderazione sarà affidata all'Arch. Giuseppe Lapolla, ambientalista ed esperto di territorio, suolo ed energia.

Interverranno:

- Patty L'Abbate – Portavoce M5S alla Camera dei Deputati
- Domenico Bennardi – Portavoce M5S Matera
- Rosa Fiore – Presidente ANPI di Gravina in Puglia
- Carlo Loiudice – Comitato No Scorie
- Maria Conca – consigliera comunale di Gravina in Puglia
- Michele Loporcaro – portavoce M5S Altamura
- Peppino Deleonardis – CGIL di Gravina in Puglia

L'evento è aperto alla cittadinanza.

Perché parlare di ambiente, energia e tutela del territorio oggi significa parlare delle scelte che determineranno il futuro delle prossime generazioni.
  • Movimento 5 stelle
  • M5s
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