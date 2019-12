Puglia, allerta meteo per forti venti

Per una nuova perturbazione riguardante tutta l'Italia, con decisa intensificazione dei venti di maestrale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha emanato un messaggio di allerta di colore arancione per vento su tutto il territorio regionale, dalle ore 18:00 di domani, 13 dicembre, per le successive 24-30 ore.Questa la previsione riportata nel bollettino di criticità: "Venti: dal tardo pomeriggio venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta, su tutto il territorio regionale .Forti mareggiate lungo le coste esposte".La Sezione Protezione Civile segue l'evolversi della situazione e invita ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di auto-protezione. In particolare modo sono raccomandate prudenza alla guida e si consiglia di non sostare in strade alberate per eventuale caduta di rami spezzati e di non sostare nei pressi di strutture quali impalcature, transenne, ecc.