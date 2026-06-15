appia week 2026
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Eventi

Anche Gravina protagonista dell’Appia Week 2026

Una iniziativa nata per costruire il futuro turistico delle comunità della Regina delle Strade

Gravina - lunedì 15 giugno 2026
Nonostante al momento non rientri tra le località riconosciute ufficialmente dall'Unesco come località attraversate dalla via Appia, Gravina ha rivestito comunque un ruolo da protagonista nel tour dell'Appia Week 2026, svoltosi all'inizio di questo mese.

Un evento della durata di una intera settimana che si è articolato lungo l'intero tracciato storico della Regina Viarum, coinvolgendo attivamente decine di comunità locali, associazioni e istituzioni. Un evento che unisce le comunità attraversate dall'Appia, ideato per coinvolgerle e tessere il proprio futuro turistico sulla Regina delle Strade.

87 associazioni e supporter, oltre 100 eventi ed attività, con circa 1000 km percorsi: questo in sintesi sono i numeri dell'Appia Week 2026.

Dal Lazio alla Puglia, passando per la Campania e la Basilicata, il popolo dell'Appia ha animato le giornate dedicate alla regina delle strade.

Anche Gravina è stata tra le protagoniste di questa settimana densa di appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione dell'Appia Week. Nella nostra città, infatti, si sono svolti un Grande Trekking e una Corsa Libera verso Dolcecanto. E poi nel weekend è stato dato spazio alle visite guidate della Pro Loco che ha fatto conoscere ai partecipanti alcuni tra i luoghi più suggestivi della città come il rione Fondovico, il Museo Capitolare e la Fondazione Santomasi, con la chiusura della Ciclostaffetta ufficiale. Inoltre, Gravina è stata tappa di partenza per la Appia in Bici che dalla città murgiana ha portato i partecipanti all'evento fino a Taranto e da lì a Brindisi, legando così i due mari, lo Ionio e l'Adriatico.

L'Appia week 2026, dunque, si è confermata una manifestazione di grande successo visto il numero di partecipanti che hanno dimostrato tutto il proprio gradimento per questa iniziativa.
  • Via Appia
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