flash mob sant'antonio
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La città

Grande partecipazione per il #Mob di Sant’Antonio

Tra canti, sorrisi e partecipazione, la seconda edizione del flash mob rafforza il senso di comunità

Gravina - lunedì 15 giugno 2026
Dopo il successo del primo flash mob 2 maggio 2026, al suggestivo Ponte Acquedotto, la seconda edizione del #Mob di Sant'Antonio il 13 Giugno presso Larghetto San Francesco, al termine delle celebrazioni dedicate a Sant'Antonio, promossa dal blogger Vincenzo Forzati di Viaggio a Gravina in Puglia, ha confermato il gradimento del pubblico e la capacità dell'iniziativa di coinvolgere la comunità.

Se il primo appuntamento al Ponte Acquedotto aveva lasciato il segno, questo sequel non è stato da meno, confermando come la musica possa diventare strumento di incontro, partecipazione e condivisione.

Nel suggestivo scenario di Larghetto San Francesco, persone di tutte le età hanno preso parte alla serata, accomunate dalla voglia di condividere musica, sorrisi ed emozioni.

Protagonisti dell'evento sono stati MisgaMusic e Vincenzo Forzati di Viaggio a Gravina in Puglia, che, coadiuvati dal tecnico Michele Paterno, con la loro energia contagiosa, il loro carisma, hanno animato il pubblico, trasformando la piazza in un grande coro collettivo.

Quando una piazza canta all'unisono, non ci sono differenze: ci sono solo persone che si riconoscono parte della stessa comunità.

L'evento ha dimostrato come, attraverso iniziative semplici, sia possibile creare occasioni di incontro capaci di rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare gli spazi della città, rendendoli luoghi vivi di cultura, socialità e condivisione.
  • Viaggio
  • Vincenzo Forzati
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