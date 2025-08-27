comune
comune
La città

Odore acre in città, precisazioni dal Comune

In un comunicato l’amministrazione ricostruisce l’accaduto

Gravina - mercoledì 27 agosto 2025 15.43 Comunicato Stampa
In riferimento ai fatti di questi giorni, corre l'obbligo da parte dell'amministrazione di ricostruire quanto segue.

Il 23 agosto sera c.m. si è verificato un incendio, ricadente in agro di Gravina in Puglia, in c.da Pescara, in un'area privata. L'evento ha interessato un'area vicinissima al centro abitato e il rogo ha generato l'emissione di fumi, derivanti dalla combustione di materiali di natura organica.

L'intervento della Polizia Locale, unitamente a Protezione Civile e Carabinieri Forestali, volto a individuare l'origine di tali fumi è stato rapido e tempestivo, anche con l'ausilio di droni; in data 25/08/2025 è stata inoltrata una richiesta di intervento ad ARPA Puglia e al SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica; alle ore 01:30, sui luoghi oggetto d'intervento, personale del Comando di P.L. ha espletato un sopralluogo congiunto con personale dell'ASL Bari, concluso alle ore 03:00; alle ore 12:20, sui luoghi oggetto d'intervento è stato eseguito un nuovo sopralluogo, con personale dell'ARPA Puglia, concluso alle ore 13:00; Alle ore 15:05, è stata inoltrata nuova istanza all'ARPA Puglia finalizzata ad attività di campionamento, per attività di Polizia Giudiziaria; in data, 26/08/2025, per il persistere delle condizioni, veniva contattata la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Bari che inviava nuova pattuglia sul posto; in tale occasione, il personale dei Vigili del Fuoco, ha rilasciato notifica del verbale con il quale è stata ordinata la messa in sicurezza e di provvedere mediante scavatore al soffocamento della combustione, nonché della messa in sicurezza del canale in zona c.da Pescara;

Si è pertanto ritenuto di dover procedere ad emanare apposita ordinanza del Sindaco, onde garantire l'immediata messa in sicurezza dell'area oggetto di incendio, compreso il canale.
L'amministrazione, e in particolare l'assessorato all'ambiente, ha seguito la vicenda dal primo momento, individuando l'area coinvolta e assicurando l'intervento tempestivo delle autorità preposte. Priorità assoluta era risalire alla causa del problema e subito dopo verificare se ci fossero reali pericoli per la salute pubblica, come è stato puntualmente fatto, e non certo dare in pasto ai social eventuali presunti colpevoli, prima ancora di accertare le responsabilità, in spregio a ogni principio di civiltà giuridica. Parimenti, ove ve ne fossero stati i presupposti, si sarebbe dato avviso di chiudere le finestre e/o non praticare attività sportiva all'aperto, scelta comunque liberamente fattibile da ogni cittadino, non riscontrandosi il percepire dell'odore acre in tutti i quartieri cittadini.

Nessuna minaccia è venuta da parte del Comune verso la libera espressione del cittadino, ma unicamente l'avvertenza a non dare adito a propalatori di fake news, ampiamente documentabili, circa inesistenti roghi di discariche di rifiuti tossici: da parte di questo Ente c'è e ci sarà sempre tolleranza zero verso la diffusione di notizie false e potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico.

Da parte dell'amministrazione va il sentito ringraziamento a Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Asl e ARPA Puglia. Si resta comunque in attesa degli esiti delle analisi condotte dagli Enti interessati da questo Comune, che saranno puntualmente resi noti alla cittadinanza.
  • Comune di Gravina in Puglia
  • Protezione Civile
  • Polizia Locale
  • Carabinieri Forestali
Altri contenuti a tema
Forte olezzo a Gravina, Verifiche dell’aria Cronaca Forte olezzo a Gravina, Verifiche dell’aria Non si rilevano superamenti dei valori limite
Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Cronaca Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Il consigliere comunale vuole conoscere cause e azioni conseguenti
Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito Cronaca Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito Palazzo di città: “Si escludono sin d'ora situazioni pericolose per la salute pubblica” -
Aria irrespirabile a Gravina Cronaca Aria irrespirabile a Gravina Chiesto intervento Arpa e Asl
Parco di Bruno sede del CEAS a Gravina Parco di Bruno sede del CEAS a Gravina Il comune presenta istanza per l’accreditamento al sistema regionale di un Centro di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile
Bando reclutamento agenti PL: intervento consiglieri Quercia e Calculli Politica Bando reclutamento agenti PL: intervento consiglieri Quercia e Calculli Nota stampa dei consiglieri del gruppo misto
Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Politica Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Il consigliere dei Cittadini Gravinesi: “solo prova orale e bando a cavallo di Ferragosto”
Due incendi avvolgono la città Cronaca Due incendi avvolgono la città Fiamme in località Capasa e a Pozzo Pateo
1
Morto lo chef Michele Robustino
27 agosto 2025 Morto lo chef Michele Robustino
Candidatura capitale cultura 2028, interpellanza Verna
27 agosto 2025 Candidatura capitale cultura 2028, interpellanza Verna
Antonio Decaro ad Hortus presenta il suo libro
27 agosto 2025 Antonio Decaro ad Hortus presenta il suo libro
Forte olezzo a Gravina, Verifiche dell’aria
26 agosto 2025 Forte olezzo a Gravina, Verifiche dell’aria
Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL
26 agosto 2025 Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL
Gravina capitale cultura 2028, Forza Italia: candidatura debole
26 agosto 2025 Gravina capitale cultura 2028, Forza Italia: candidatura debole
Un piano straordinario di contrasto all’abbandono dei rifiuti sulle strade metropolitane
26 agosto 2025 Un piano straordinario di contrasto all’abbandono dei rifiuti sulle strade metropolitane
Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito
25 agosto 2025 Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito
Aria irrespirabile a Gravina
25 agosto 2025 Aria irrespirabile a Gravina
Fbc, ultima settima prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia
25 agosto 2025 Fbc, ultima settima prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia
Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Il Matrimonio (Prima Parte)
25 agosto 2025 Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Il Matrimonio (Prima Parte)
Nelle prossime ore vento forte e possibili temporali e grandinate
24 agosto 2025 Nelle prossime ore vento forte e possibili temporali e grandinate
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.