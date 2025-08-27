Odore acre in città, precisazioni dal Comune

In riferimento ai fatti di questi giorni, corre l'obbligo da parte dell'amministrazione di ricostruire quanto segue.Il 23 agosto sera c.m. si è verificato un incendio, ricadente in agro di Gravina in Puglia, in c.da Pescara, in un'area privata. L'evento ha interessato un'area vicinissima al centro abitato e il rogo ha generato l'emissione di fumi, derivanti dalla combustione di materiali di natura organica.L'intervento della Polizia Locale, unitamente a Protezione Civile e Carabinieri Forestali, volto a individuare l'origine di tali fumi è stato rapido e tempestivo, anche con l'ausilio di droni; in data 25/08/2025 è stata inoltrata una richiesta di intervento ad ARPA Puglia e al SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica; alle ore 01:30, sui luoghi oggetto d'intervento, personale del Comando di P.L. ha espletato un sopralluogo congiunto con personale dell'ASL Bari, concluso alle ore 03:00; alle ore 12:20, sui luoghi oggetto d'intervento è stato eseguito un nuovo sopralluogo, con personale dell'ARPA Puglia, concluso alle ore 13:00; Alle ore 15:05, è stata inoltrata nuova istanza all'ARPA Puglia finalizzata ad attività di campionamento, per attività di Polizia Giudiziaria; in data, 26/08/2025, per il persistere delle condizioni, veniva contattata la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Bari che inviava nuova pattuglia sul posto; in tale occasione, il personale dei Vigili del Fuoco, ha rilasciato notifica del verbale con il quale è stata ordinata la messa in sicurezza e di provvedere mediante scavatore al soffocamento della combustione, nonché della messa in sicurezza del canale in zona c.da Pescara;Si è pertanto ritenuto di dover procedere ad emanare apposita ordinanza del Sindaco, onde garantire l'immediata messa in sicurezza dell'area oggetto di incendio, compreso il canale.L'amministrazione, e in particolare l'assessorato all'ambiente, ha seguito la vicenda dal primo momento, individuando l'area coinvolta e assicurando l'intervento tempestivo delle autorità preposte. Priorità assoluta era risalire alla causa del problema e subito dopo verificare se ci fossero reali pericoli per la salute pubblica, come è stato puntualmente fatto, e non certo dare in pasto ai social eventuali presunti colpevoli, prima ancora di accertare le responsabilità, in spregio a ogni principio di civiltà giuridica. Parimenti, ove ve ne fossero stati i presupposti, si sarebbe dato avviso di chiudere le finestre e/o non praticare attività sportiva all'aperto, scelta comunque liberamente fattibile da ogni cittadino, non riscontrandosi il percepire dell'odore acre in tutti i quartieri cittadini.Nessuna minaccia è venuta da parte del Comune verso la libera espressione del cittadino, ma unicamente l'avvertenza a non dare adito a propalatori di fake news, ampiamente documentabili, circa inesistenti roghi di discariche di rifiuti tossici: da parte di questo Ente c'è e ci sarà sempre tolleranza zero verso la diffusione di notizie false e potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico.Da parte dell'amministrazione va il sentito ringraziamento a Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Asl e ARPA Puglia. Si resta comunque in attesa degli esiti delle analisi condotte dagli Enti interessati da questo Comune, che saranno puntualmente resi noti alla cittadinanza.