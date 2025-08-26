Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL

Pubblichiamo di seguito la nota stampa del consigliere comunale dei cittadini Gravinesi, Mario Conca, sulla vicenda del tanfo maleodorante che sta investendo la città di Gravina in questi giorni.Il consigliere ha deciso di inviare una missiva al Comune, all'Arpa e all'Asl nella quale chiede spiegazioni. Ecco cosa scrive Conca."Da tre giorni la città di Gravina è invasa da una puzza nauseabonda che ha generato forte disagio e preoccupazione tra i cittadini. La zona interessata è quella prospiciente il Pilone di Sant'Angelo, accanto all'azienda agricola Scaringella, dove sono stati rilevati fumi provenienti da una concimaia.Già nella giornata di ieri avevo segnalato pubblicamente la situazione, diffondendo anche un video che documentava l'episodio, e ho avuto modo di confrontarmi con il comandante della Polizia Locale. Nelle scorse ore ho pertanto inviato una PEC formale al sindaco Fedele Lagreca, all'assessore all'Ambiente Vincenzo Varrese e al comandante Simone Lamuraglia, con copia ad ARPA Puglia e SISP dell'ASL Bari, per chiedere aggiornamenti urgenti e trasparenza sugli esiti dei rilievi.Non è ammissibile che, dopo l'individuazione dell'area interessata, non si sappia con certezza quali azioni siano state intraprese a tutela della salute pubblica e della vivibilità. I cittadini hanno diritto a risposte chiare e tempestive.Se dovesse emergere la responsabilità di un privato per condotte non conformi, è necessario che venga sanzionato in maniera esemplare, poiché non si può più tollerare che situazioni simili si ripetano senza conseguenze.La comunità gravinese va rassicurata con fatti concreti, non con silenzi."Mario ConcaConsigliere comunale