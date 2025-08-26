mario conca
mario conca
Cronaca

Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL

Il consigliere comunale vuole conoscere cause e azioni conseguenti

Gravina - martedì 26 agosto 2025 10.25 Comunicato Stampa
Pubblichiamo di seguito la nota stampa del consigliere comunale dei cittadini Gravinesi, Mario Conca, sulla vicenda del tanfo maleodorante che sta investendo la città di Gravina in questi giorni.

Il consigliere ha deciso di inviare una missiva al Comune, all'Arpa e all'Asl nella quale chiede spiegazioni. Ecco cosa scrive Conca.


"Da tre giorni la città di Gravina è invasa da una puzza nauseabonda che ha generato forte disagio e preoccupazione tra i cittadini. La zona interessata è quella prospiciente il Pilone di Sant'Angelo, accanto all'azienda agricola Scaringella, dove sono stati rilevati fumi provenienti da una concimaia.

Già nella giornata di ieri avevo segnalato pubblicamente la situazione, diffondendo anche un video che documentava l'episodio, e ho avuto modo di confrontarmi con il comandante della Polizia Locale. Nelle scorse ore ho pertanto inviato una PEC formale al sindaco Fedele Lagreca, all'assessore all'Ambiente Vincenzo Varrese e al comandante Simone Lamuraglia, con copia ad ARPA Puglia e SISP dell'ASL Bari, per chiedere aggiornamenti urgenti e trasparenza sugli esiti dei rilievi.

Non è ammissibile che, dopo l'individuazione dell'area interessata, non si sappia con certezza quali azioni siano state intraprese a tutela della salute pubblica e della vivibilità. I cittadini hanno diritto a risposte chiare e tempestive.

Se dovesse emergere la responsabilità di un privato per condotte non conformi, è necessario che venga sanzionato in maniera esemplare, poiché non si può più tollerare che situazioni simili si ripetano senza conseguenze.

La comunità gravinese va rassicurata con fatti concreti, non con silenzi."

Mario Conca
Consigliere comunale
  • Protezione Civile
  • ASL Bari
  • Mario Conca
  • Arpa Puglia
  • Polizia Locale
  • Carabinieri Forestali
Altri contenuti a tema
Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito Palazzo di città: “Si escludono sin d'ora situazioni pericolose per la salute pubblica” -
Aria irrespirabile a Gravina Aria irrespirabile a Gravina Chiesto intervento Arpa e Asl
Legionella, campagna di prevenzione ASL Bari Ospedale e Sanità Legionella, campagna di prevenzione ASL Bari Circa 1.400 strutture tra RSA, alberghi e B&B. In campo azioni preventive di sorveglianza e controllo
Bando reclutamento agenti PL: intervento consiglieri Quercia e Calculli Politica Bando reclutamento agenti PL: intervento consiglieri Quercia e Calculli Nota stampa dei consiglieri del gruppo misto
Bando reclutamento agenti PL: precisazioni dell’Amministrazione La città Bando reclutamento agenti PL: precisazioni dell’Amministrazione Il sindaco Lagreca e l’assessore Lorusso rispondono a Conca
Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Politica Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Il consigliere dei Cittadini Gravinesi: “solo prova orale e bando a cavallo di Ferragosto”
Trasporto pubblico Gravina – Bari Z.I.: STP disponibile a un tavolo tecnico Trasporti Trasporto pubblico Gravina – Bari Z.I.: STP disponibile a un tavolo tecnico Lo comunica il consigliere comunale Mario Conca
Due incendi avvolgono la città Due incendi avvolgono la città Fiamme in località Capasa e a Pozzo Pateo
Un piano straordinario di contrasto all’abbandono dei rifiuti sulle strade metropolitane
26 agosto 2025 Un piano straordinario di contrasto all’abbandono dei rifiuti sulle strade metropolitane
Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito
25 agosto 2025 Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito
Aria irrespirabile a Gravina
25 agosto 2025 Aria irrespirabile a Gravina
Fbc, ultima settima prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia
25 agosto 2025 Fbc, ultima settima prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia
Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Il Matrimonio (Prima Parte)
25 agosto 2025 Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Il Matrimonio (Prima Parte)
Nelle prossime ore vento forte e possibili temporali e grandinate
24 agosto 2025 Nelle prossime ore vento forte e possibili temporali e grandinate
Lotta all’abbandono dei rifiuti sulle strade metropolitane:
24 agosto 2025 Lotta all’abbandono dei rifiuti sulle strade metropolitane:
Rimboschimento, controreplica di Calculli e Quercia a Lagreca
23 agosto 2025 Rimboschimento, controreplica di Calculli e Quercia a Lagreca
Info Point: pubblicato l’avviso 2025 della Regione Puglia
23 agosto 2025 Info Point: pubblicato l’avviso 2025 della Regione Puglia
Rimboschimento, Lagreca replica a Calculli e Quercia
22 agosto 2025 Rimboschimento, Lagreca replica a Calculli e Quercia
Parco di Bruno sede del CEAS a Gravina
22 agosto 2025 Parco di Bruno sede del CEAS a Gravina
Rimboschimento, piante abbandonate al proprio destino
21 agosto 2025 Rimboschimento, piante abbandonate al proprio destino
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.