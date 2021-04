Ponte acquedotto tra i 15 più famosi d’Italia

Tra i ponti storici italiani immortalati nei giorni scorsi nella galleria fotografica dell'inserto Viaggi del Corriere fa bella mostra di sé anche il ponte orsiniano di Gravina. Tra i monumentali ponti che sono stati selezionati per rappresentare i simboli delle città della penisola che fungono da ambasciatori della storia d'Italia, la redazione della rivista dedicata ai viaggi, appendice del Corriere della Sera, ha voluto inserire anche il ponte acquedotto gravinese. Un orgoglio per la comunità che vede al fianco dei ponti di alcune iconiche città d'arte che tutto il mondo ci invidia, anche lo spettacolare ponte diventato simbolo distintivo ed identitario di Gravina.Oltre al ponte acquedotto sono stati immortalati a rappresentare questa speciale classifica il ponte di Rialto e il ponte dei Sospiri a Venezia, il ponte di Castelvecchio a Verona; il ponte degli alpini a Bassano del Grappa (Vicenza); il ponte Principessa Isabella a Torino; il ponte Coperto di Pavia; il ponte Gobbo di Bobbio, in provincia di Piacenza; il ponte del diavolo di Cividale del Friuli (Udine); il ponte di Augusto e Tiberio a Rimini; ponte della Maddalena a Mozzano (Lucca); il ponte vecchio di Firenze, il ponte romano di Fermignano, in provincia di Urbino; il ponte delle torri di Spoleto e il ponte Santangelo a Roma.Capolavori e testimoni di una memoria storica, simboli del Bel Paese, ammirati e conosciuti in tutto il mondo. Tra questi elementi di architettura antica si inserisce di diritto anche il Ponte acquedotto di Gravina: ulteriore riconoscimento per quello che è oramai diventa l'emblema della città.