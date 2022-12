Restauro Ponte, tutto pronto per inizio lavori

E' conto alla rovescia per l'inizio dei lavori di restauro e consolidamento del ponte acquedotto "Madonna della Stella". Dopo gli ultimissimi sopralluoghi degli scorsi giorni, la tabella di cantierizzazione del monumento simbolo della città, prevede la partenza deli lavori per lunedì 12 dicembre. Un progetto ereditato dalla passata amministrazione e finanziato dalla Regione Puglia per un ammontare complessivo di oltre 884 mila euro. Ad aggiudicati l'appalto è stata la ditta Land di Roma per un progetto che rimetterà in sesto e a nuovo lo splendido ponte che unisce le due sponde del torrente gravina.Oltre alle opere di restauro classico, ci saranno interventi di conservazione tipologica, strutturale e formale, ma anche si opererà per il rifacimento dell'illuminazione notturna, che consentirà di ammirare e apprezzare il ponte, spesso scelto come location per diverse produzioni cinematografiche, in tutta la sua bellezza, anche dopo il crepuscolo. Inoltre, il progetto prevede anche il miglioramento della fruizione del monumento con la creazione di percorsi che permetteranno di raggiungere le basi dei pilono del ponte.Per qualche mese dunque il monumento sarà tutto incerottato, ma -assicurano dalla Casa Comunale- comunque regolarmente transitabile. Solo nel periodo in cui i lavori interesseranno specificatamente la parte pedonale del ponte, allora il monumento verrà reso temporaneamente inaccessibile.La consegna dell'opera, secondo la tabella di marcia prevista dall'azienda, avverrà entro 180 giorni dall'inizio dei lavori, ovvero, salvo intoppi, verso la metà di giugno.