Donna ritrovata nella gravina, era scomparsa sabato

Era scomparsa nelle prime ore di sabato pomeriggio la donna di 80 anni che ieri mattina, intorno alle ore 11, è stata ritrovata senza vita nella gravina, sotto il ponte nel versante di Madonna della stella. Dopo la denuncia di scomparsa, era stato attivato il piano provinciale di ricerca della persone scomparse.Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas)."Per recuperare la salma - si legge in un comunicato del Soccorso alpino e speleologico della Puglia - è stato necessario l'intervento di una squadra di tecnici di soccorso in forra del Soccorso Alpino e Speleologico pugliese, in seguito all'attivazione del Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura di Bari. Altri tecnici del Cnsas hanno poi provveduto ad accompagnare il medico legale ed alcuni suoi assistenti sul luogo del ritrovamento. I tecnici del Cnsas hanno collaborato con i vigili del fuoco, presenti sul posto con un elicottero, al recupero e all'imbarellamento della salma. Il Cnsas Puglia porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia".Sulla vicenda sono in corso accertamenti ma resta prevalente l'ipotesi del gesto estremo del suicidio.