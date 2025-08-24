Nelle prossime ore vento forte e possibili temporali e grandinate

Nuovo messaggio di allerta meteo di colore giallo da parte della Protezione civile della Regione Puglia.Secondo quanto previsto dal dipartimento di protezione civile e gestione delle emergenze regionale, per le prossime ore, a partire dalle 08,00 fino alle ore 20,00 della sera, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".