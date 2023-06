Meteo, in arrivo forti temporali

Non accenna a placarsi il cattivo tempo che sta investendo in questi giorni l'Italia ed in particolare le zone interne del sud. Anche per la giornata di domani, infatti, sono previsti su tutte le zone della Regione Puglia "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati".Un evento meteorologico atteso che ha consigliato la Protezione civile regionale di emettere un bollettino di allerta arancione a partire dalla mezzanotte di oggi e per tutte le successive 24 ore.Alla luce di questo nuovo evento climatico avverso, da Palazzo di Città hanno fatto sapere che l'intervento di disinfestazione del centro abitato previsto a partire dalle ore 23 di questa sera è stato rinviato a data da destinarsi.