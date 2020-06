Mancanza di elettricità, lunedì chiusi uffici del Comune

Dal Comune di Gravina comunicano che lunedì 15 giugno, a causa di una interruzione dell'erogazione della elettricità, gli uffici comunali ubicati presso il Palazzo di Città in via Vittorio Veneto, rimarranno chiusi al pubblico ed inibiti anche ai dipendenti. La causa di tale interruzione è dovuta a dei lavori indifferibili da parte dell'Enel.Una decisione quasi inevitabile, vista l'impossibilità ad utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica e finanche delle linee telefoniche. Da Palazzo di Città fanno sapere però che, sia gli uffici del corpo della Polizia Locale ubicati nei pressi della zona fiera, sia quelli dei Servizi sociali di via sottotenente Buonamassa, saranno regolarmente in funzione.