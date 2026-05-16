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Parte a Gravina il primo progetto in Puglia di “Housing First”

Prevenire l'esclusione sociale e a promuovere l'autonomia delle persone più fragili

Gravina - sabato 16 maggio 2026 9.24
L'ex Monastero di Santa Maria, restituito alla comunità dopo gli importanti lavori di recupero che lo hanno interessato negli anni scorsi, continua a vivere con una serie di progettualità importanti, anche di natura sociale.

Tra qualche settimana, infatti, gli spazi ubicati al primo piano della struttura saranno messi a disposizione dell'Associazione di Promozione Sociale "Feel at Home" per la realizzazione di un progetto di "Housing First", progettualità che mira a prevenire l'esclusione sociale e a promuovere l'autonomia delle persone più fragili della nostra comunità.

L'iniziativa, tra i primi progetti realizzati nel Sud Italia e, in particolare, nella nostra regione, prevede l'inserimento diretto di persone senza dimora in appartamenti autonomi, con l'obiettivo di favorire percorsi di benessere e integrazione sociale attraverso una sistemazione stabile, affiancata da un supporto educativo e relazionale strutturato.

La selezione dei beneficiari da inserire nel progetto Housing First, è avvenuta in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Gravina in Puglia che ha in carico gli utenti, nel rispetto dei requisiti e del tipo di progettualità adatta alla situazione.

Grande soddisfazione per l'imminente avvio della iniziativa, prima in assoluto nella Regione Puglia, è stata espressa dall'Assessore alle Politiche Sociali Vincenzo Varrese che ha ringraziato per il lavoro svolto tutti gli operatori del Servizio Politiche Sociali del Comune di Gravina e l'équipe dell'Associazione di Promozione Sociale "Feel at Home" per il supporto che offriranno a coloro che andranno ad abitare in quegli ambienti.

Il progetto di "Housing First" rappresenta una nuova visione dell'accoglienza, basata su dignità, rispetto, accompagnamento e orientamento.

In questa ottica, proprio perché il lavoro rappresenta uno strumento imprescindibile di affermazione, riscatto e responsabilità per sentirsi parte integrante della collettività, i beneficiari della progettualità, offriranno un servizio molto utile alla comunità, dedicandosi quotidianamente alla pulizia, custodia e gestione dei bagni pubblici che da domani saranno operativi e funzionanti all'interno del chiostro dell'ex Monastero di Santa Maria.

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