La Fondazione Santomasi torna a pieno regime

Il passaggio in zona bianca della Regione Puglia segna un ritorno alla "quasi" normalità per diverse attività e manifestazioni che nel corso di questi mesi, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, hanno dovuto far fronte ad una serie di chiusure e limitazioni che ne hanno condizionato la funzionalità e l'operato. Adesso con il mese di giugno, che è il mese delle ripartenze, anche la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, può finalmente tornare alla normalità. L'ente morale, con la sede museale, aveva riaperto i battenti in forma "ridotta" lo scorso 12 maggio.Adesso si torna alla piena operatività con la ripresa di tutte le attività ed i consueti orari che vedranno il museo aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; mentre la biblioteca e l'Archivio Storico saranno operativi dal Martedì al Venerdì, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.Comunque- fanno sapere dalla Fondazione Santomasi- restano obbligatorie le prenotazioni, chiamando allo 0803251021 e si continuerà ad utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza.