Intitolazione "Giardino Comunale Raffaele D’Ecclesiis"

Un omaggio allo storico presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nell'anniversario dei 140 anni dalla nascita dell'istituto di Credito. Con queste premesse l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare all'avv. Raffaele D'Ecclesiis (storico presidente della Banca della Murgia, diventata poi popolare di Puglia e Basilicata) uno spazio verde presente in Piazza Cavour, dove è ubicata la storica sede dell'istituto creditizio.Il luogo sarà denominato "Giardino Comunale Raffaele D'Ecclessis, per omaggiare un personaggio che – si legge nelle intenzioni dell'amministrazione comunale "attraverso le proprie opere e il proprio lavoro, ha dato lustro alla nostra città".Il posto da intitolare a D'Ecclessis non è casuale. Infatti- spiega l'Assessore con delega ai Servizi Demografici, Leo Vicino- Non poteva che essere Piazza Cavour, uno dei luoghi simbolo per noi gravinesi, legata nell'immaginario collettivo alla chiesa di San Domenico e alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il luogo scelto per ricordare alle future memorie l'Avvocato Raffaele D'Ecclesiis". Una iniziativa – continua Vicino- che rientra in quel percorso "avviato dalla nostra amministrazione per onorare e ricordare quei cittadini che si sono distinti per i loro meriti, lasciando un segno tangibile per la nostra comunità".La cerimonia di intitolazione dell'area verde alla quale prenderanno parte il Sindaco Fedele Lagreca, la Giunta Municipale, il Consiglio Comunale, il Presidente Leonardo Patroni Griffi, la Governance, e la Dirigenza della sede gravinese della Banca, si svolgerà sabato 23 dicembre con inizio alle ore 10.