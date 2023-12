Pranzo di Natale con 100 bambini per Bppb e Comune

2 foto bppb e comune natale 2023

In un'atmosfera natalizia, la Governance della BPPB e il Consiglio Comunale di Gravina hanno condiviso un pranzo di Natale con quasi cento bambini e ragazzi, dai 3 mesi ai 18 anni, di alcune cooperative gravinesi, "Gea", "Eos", "Laetizia" e "Nuovi orizzonti", trascorrendo con loro momenti di gioia.Un ulteriore modo per essere al servizio del proprio territorio. "Questa è, infatti, una delle tante azioni concrete che stiamo portando avanti per sostenere le nostre comunità e per dare loro la possibilità di celebrare le festività in modo più gioioso" - dichiara il Presidente BPPB Leonardo Patroni Griffi."La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, continua il proprio forte impegno a sostegno del territorio - dichiara il Sindaco di Gravina Fedele Lagreca. Questa iniziativa conferma la preziosa collaborazione instaurata con la BPPB che si rafforza di anno in anno, in un percorso che, sui temi della solidarietà, si integra rendendo concreto il concetto di "amicizia sociale" a cui spesso ci richiama il Santo Padre Papa Francesco".Ad allietare i giovani ospiti, a conclusione del pranzo, la visita di Babbo Natale accompagnato da due magici elfi.