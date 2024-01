Free tour santuario Madonna delle Grazie

16 foto tour madonna delle grazie

Un po' tutti conosciamo il Santuario Madonna delle Grazie (più conosciuta come Chiesa dell'Aquila), ma quanti di noi sanno veramente la sua storia, a chi è dedicata o da chi è stata commissionata?Grazie al Free Tour, organizzato da "Viaggio a Gravina in Puglia" e da "Dò e Dè" in collaborazione con l'associazione CAPA, un numeroso gruppo di partecipanti ha potuto visitare la Chiesa, e non solo, grazie anche alla cortese ospitalità di don Giovanni Bruno. A guidare il tour sono stati Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.La costruzione del Santuario è stata voluta da Vincenzo Giustiniani, il cui nome è inciso sull'architrave della Chiesa, e la celebre aquila posta sulla facciata, oltre ad essere uno dei simboli della famiglia Giustiniani, rappresenta l'aquila che protegge i fedeli.Il Santuario è dedicato alla figura della Madonna mediatrice o alla Madonna allattante, raffigurata anche all'interno della Chiesa presso l'altare, posta lì in seguito al ritrovamento della statuina.Sulle pareti sono posti anche numerosi e meravigliosi dipinti, sia storici che contemporanei, e un memoriale dedicato ai soldati deceduti durante la prima e la seconda guerra mondiale.Usciti dal Santuario i partecipanti hanno fatto una breve camminata fino ad arrivare ad un murales rappresentante un ritrovamento archeologico avvenuto sul pianoro Padre Eterno.Questo è solo uno dei tanti murales che costituiscono il museo a cielo aperto nato nel 2021 creato dall'associazione CAPA.Se non siete stati presenti al tour questo articolo racchiude brevemente ciò che è stato visitato e descritto, ma mi raccomando a non perdervi i prossimi appuntamenti con il Free Tour.