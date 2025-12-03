Forti venti e temporali: allerta meteo arancione

La protezione civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta meteo Arancione a partire dalla mezzanotte del 4 dicembre e per le successive 20 ore.Secondo quanto previsto dalla protezione civile ci potrebbero essere Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Dal comando della polizia locale di Gravina arrivano alcuni accorgimenti e suggerimenti comportamentali da seguire come ad esempio è sconsigliato percorrere i sottovia Madonna della Grazia, Giudici Falcone e Borsellino e Francesco Stefanelli, consigliando di consultare la protezione civile in caso di alluvioni.