Temporale
Temporale
Territorio

Forti venti e temporali: allerta meteo arancione

Dalla mezzanotte per le successive venti ore

Gravina - mercoledì 3 dicembre 2025 19.43
La protezione civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta meteo Arancione a partire dalla mezzanotte del 4 dicembre e per le successive 20 ore.

Secondo quanto previsto dalla protezione civile ci potrebbero essere Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dal comando della polizia locale di Gravina arrivano alcuni accorgimenti e suggerimenti comportamentali da seguire come ad esempio è sconsigliato percorrere i sottovia Madonna della Grazia, Giudici Falcone e Borsellino e Francesco Stefanelli, consigliando di consultare la protezione civile in caso di alluvioni.
  • Allerta meteo
Altri contenuti a tema
Oggi possibili temporali Oggi possibili temporali Allerta meteo Gialla per le prossime 24 ore
Nelle prossime ore vento forte e possibili temporali e grandinate Nelle prossime ore vento forte e possibili temporali e grandinate Messaggio di Allerta meteo Gialla della protezione civile regionale
Ferragosto con allerta meteo gialla Ferragosto con allerta meteo gialla Possibili temporali in arrivo
Allerta meteo gialla per temporali Allerta meteo gialla per temporali Bollettino della Protezione Civile regionale
Allerta meteo gialla, previsti Temporali Allerta meteo gialla, previsti Temporali Il messaggio della Protezione civile della Regione Puglia
Anche per oggi ancora temporali Anche per oggi ancora temporali Bollettino di allerta meteo giallo
Temporali in arrivo, allerta meteo Temporali in arrivo, allerta meteo Bollettino della Protezione civile regionale
Temporali in arrivo, allerta meteo gialla Temporali in arrivo, allerta meteo gialla Il messaggio di allerta è della Protezione civile della Regione Puglia
Giornata Disabilità, flash mob alla Don Valerio
3 dicembre 2025 Giornata Disabilità, flash mob alla Don Valerio
La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
3 dicembre 2025 La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
Gravinae Nativitas: antichi mestieri in presepe al Piaggio
3 dicembre 2025 Gravinae Nativitas: antichi mestieri in presepe al Piaggio
Una targa alla Terra Santa
3 dicembre 2025 Una targa alla Terra Santa
Migliorare il deflusso dei corsi d’acqua
3 dicembre 2025 Migliorare il deflusso dei corsi d’acqua
Rombo arcaico: Storie di auto, moto e territori
2 dicembre 2025 Rombo arcaico: Storie di auto, moto e territori
Riscaldamenti spenti durante i corsi serali al Bachelet: Conca denuncia la Città Metropolitana.
2 dicembre 2025 Riscaldamenti spenti durante i corsi serali al Bachelet: Conca denuncia la Città Metropolitana.
Gemellaggio scuole Serbia- Gravina
2 dicembre 2025 Gemellaggio scuole Serbia- Gravina
L’attualità della Questione Meridionale in un convegno
2 dicembre 2025 L’attualità della Questione Meridionale in un convegno
Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia
1 dicembre 2025 Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia
Psicologo di base: la ASL di Bari avvia il reclutamento
1 dicembre 2025 Psicologo di base: la ASL di Bari avvia il reclutamento
CI Regione Puglia: certezza proroga graduatorie scomparsa
1 dicembre 2025 CI Regione Puglia: certezza proroga graduatorie scomparsa
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.