Forti venti, allerta meteo gialla

Bollettino diramato dalla protezione civile regionale

Gravina - martedì 30 dicembre 2025 14.07
Arriva il grande freddo con il crollo delle temperature e venti artici che spazzeranno la Puglia.
Per questo il dipartimento di protezione civile e gestione emergenze della Regione Puglia ha diramato un bollettino meteo di colore giallo, a partire dalle ore 20 di questa sera e per le successive 24 ore.

Secondo quanto previsto dal servizio della protezione civile sono attesi venti tendenti a forti settentrionali, localmente fino a burrasca sulle aree costiere.

L'invito alla popolazione è quello di porre massima attenzione.
