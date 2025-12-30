Forti venti, allerta meteo gialla

Arriva il grande freddo con il crollo delle temperature e venti artici che spazzeranno la Puglia.Per questo il dipartimento di protezione civile e gestione emergenze della Regione Puglia ha diramato un bollettino meteo di colore giallo, a partire dalle ore 20 di questa sera e per le successive 24 ore.Secondo quanto previsto dal servizio della protezione civile sono attesi venti tendenti a forti settentrionali, localmente fino a burrasca sulle aree costiere.L'invito alla popolazione è quello di porre massima attenzione.