Ferragosto con allerta meteo gialla

Possibili temporali in arrivo

Gravina - venerdì 15 agosto 2025
La protezione civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo di colore giallo per la giornata odierna di ferragosto.

Secondo quanto scritto sul bollettino regionale della Protezione Civile, dalle ore 08 di oggi e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
