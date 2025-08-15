Ferragosto con allerta meteo gialla

La protezione civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo di colore giallo per la giornata odierna di ferragosto.Secondo quanto scritto sul bollettino regionale della Protezione Civile, dalle ore 08 di oggi e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.