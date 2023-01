6 foto Fema Industry al fianco dell’Itt “Bachelet- Galilei”

Continua la collaborazione tra il settore Automazione dell'I.T.T. "Bachelet – Galilei" di Gravina in Puglia e la FEMA Industry di Gravina in Puglia, azienda leader nel settore della trasformazione e della manipolazione del poliuretano, fibra di poliestere e tessuti. Il tutto nasce dal fabbisogno dell'azienda di avere figure tecniche con determinate competenze nel campo dell'automazione, sviluppate attorno ai controllori programmabili e HMI, di marchio tutto italiano della ELCO Elettronica, azienda emiliana che offre soluzioni hardware e software ad alto contenuto tecnologico ed elevata portabilità.Da questa esigenza e dai consolidati rapporti del PCTO (ex alternanza scuola lavoro), nel 2018 arriva la proposta dei sigg. Marchetti Fedele e Fortunato Luigi, vertici della FEMA Industry, in comune accordo con la dirigente dell'I.I.S.S., prof.ssa Sarpi Antonella, di una collaborazione, attuata in una convenzione, che ha visto in una prima fase, la formazione dei docenti presso la sede della ELCO Elettronica a Coreggio (RE) e in una seconda fase, diversi incontri per delineare una curvatura del curricolo dell'I.T.T. di Elettrotecnica ed Elettronica – Automazione, tale da integrare i programmi ministeriali in studio con i sistemi ELCO e le esigenze dell'azienda.Grande lo sforzo con cui docenti, interfacciandosi con la realtà industriale del territorio, si sono messi in gioco, accettando di formarsi su queste nuove apparecchiature; sforzo a cui finora non è mancato il supporto di Fema Industry ed ELCO Elettronica.Nel 2020 l'azienda FEMA Industry, che annualmente ospita alunni dell'ITT Bachelet, settore Elettronica "Automazione" per il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), dona all'Istituto Bachelet un sistema per la movimentazione assi con lo scopo di sviluppare le competenze degli alunni anche sulla parte motion dei sistemi di automazione.E' dello scorso novembre la visita del dott. Eugenio Salerno, in rappresentanza della ELCO Elettronica e del Tecnico Luigi Fortunato, in rappresentanza della FEMA Industry, presso i laboratori scolastici, per visionare i progetti portati avanti da docenti e alunni a cui è seguito un encomio per la progettualità di elevata competenza nel settore dell'automazione effettuata in questi anni.La collaborazione scuola-azienda, a conclusione degli studi degli studenti del settore Automazione, ha portato ad una fase di offerta/lavoro di tecnici qualificati, attraverso colloqui e assunzione nel proprio organico.A conclusione i vertici delle aziende si sono complimentati con il dipartimento dei docenti di Elettronica "Automazione" per il loro impegno e la loro professionalità.