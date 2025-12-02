gemellaggio scuole serbia
Scuola e Università

Gemellaggio scuole Serbia- Gravina

Sottoscritto un protocollo di collaborazione tra istituti superiori

Gravina - martedì 2 dicembre 2025
La Serbia chiama Gravina risponde, sottoscrivendo un accordo di gemellaggio e collaborazione tra alcune scuole serbe e gli istituti superiori della città di Gravina.

La firma sul protocollo di intesa è avvenuta in due distinte giornate. Sabato 29 novembre 2025, alla presenza del Gaetano Paolillo (presidente del "Comitato di Vranje della Società Dante Alighieri"), e dei rappresentanti della Compagnia MorescaNova, si è sancita la collaborazione tra la scuola elettrotecnica "Nikola Tesla" di Nis e l'istituto Tecnico "Bachelet-Galilei" di Gravina. Per la scuola serba ha firmato l'accordo la prof.ssa Jelena Stojković, delegata dal direttore Nebojša Sokolović, accompagnata dalla prof.ssa Snežana Kostić, insegnante di lingua inglese; per la scuola di Gravina in Puglia ad apporre la propria sigla sul documento è stata la Dirigente Scolastica Marilena Daraia.

Ieri, invece, è stata la volta della del liceo "Giuseppe Tarantino" che ha sottoscritto un accordo con la Scuola di Musica "Stanislav Binicki" di Leskivac, rappresentata nella circostanza dalla direttrice Biljana Miljković, accompagnata dal prof. di chitarra Milan Pešić; mentre per il Liceo Musicale "Tarantino" di Gravina c'era la Ds Daniela Tota. Alle firme degli accordi hanno presenziato anche gli assessori di Gravina Antonella Lorusso e Mariella Lorusso.

L'iniziativa si avvale del patrocinio del "Comitato di Vranje della Società Dante Alighieri" e ha goduto dell'intermediazione della Compagnia di canto folkpopolare "MorescaNova" di Gravina.

Infatti, è proprio grazie la compagnia di canto popolare gravinese che è stato possibile realizzare questo scambio culturale, facendosi promotrice, insieme all'ass. Antonella Lorusso e al presidente Paolillo, anche di un gemellaggio tra la Città di Gravina e la grande città serba di Leskovac.

Insomma, un gruppo di musica popolare che da anni si impegna per promuovere la cultura gravinese all'estero.

"Questi sono i primi frutti raccolti dalla continua presenza della Compagnia di canto folkpopolare MorescaNova in importati Stati esteri" - spiega Renzo Paternoster, componente del gruppo. "In particolare la Compagnia per anni si è esibita in importanti concerti in tutte le città della Serbia, non solo portando la musica murgiana all'estero, ma promuovendo il buon nome di Gravina e del territorio murgiano".



f.to Carlo Centonze
