Scuola e Università

Grande successo per “Orienta Qui”

Le scuole superiori di Gravina e Altamura in mostra

Gravina - mercoledì 24 dicembre 2025 10.04 Sponsorizzato
Una fiera della scuola, una esposizione delle capacità e delle proposte formative degli istituti superiori di Gravina e Altamura: in una parola sola "Orienta qui".

Una manifestazione organizzata dall'IISS "Bachelet-Galilei" di Gravina, in qualità di scuola capofila dell'Accordo di Rete Triennale "Orienta Insieme" Ambito formativo BA04, che ha coinvolto tutte le scuole secondarie di I e II grado di Gravina e Altamura, il CPIA e il Job Center Scuola-Futuro.

Questo salone dell'orientamento, giunto alla sua seconda edizione, si è svolto attraverso una consolidata prassi, in due distinti momenti nelle due città protagoniste, Gravina e Altamura, rispettivamente presso la Fiera di San Giorgio e presso l'ex Monastero Santa Croce.

Un evento importante - come sottolinea la dirigente dell'IISS "Bachelet-Galilei". "Grazie alla collaborazione e al supporto dei Comuni di Gravina in Puglia e Altamura, è stato possibile realizzare questa importante manifestazione per la comunità e per le famiglie che hanno potuto conoscere ogni aspetto della realtà scolastica del proprio territorio per una scelta consapevole da parte dei propri figli" - Spiega Marilena Daraia.

Un successo, se si considera l'entusiasmo che si è creato attorno alle varie proposte messe in campo dagli istituti partecipanti, con gli alunni di oggi che hanno segnato la strada per i loro successori, illustrando programmi e progetti che le varie istituzioni scolastiche presenti stanno portando avanti.

Infatti- continua Daraia- "L'evento ha rappresentato un momento cruciale nel percorso formativo e decisionale degli studenti del nostro territorio, ponendosi come punto d'incontro tra l'offerta formativa, le Istituzioni e il mondo del lavoro".

Per questa ragione ogni Scuola Secondaria di II grado ha allestito un ambiente e ha presentato le sue attività, le iniziative, l'organizzazione scolastica e la progettualità, coinvolgendo i ragazzi delle scuole secondarie di I grado che hanno partecipato attivamente e conosciuto le svariate opportunità formative, rendendosi protagonisti delle loro scelte e del loro futuro.

Un primo passo verso una scelta consapevole -sottolinea la dirigente dell'IISS gravinese, che in conclusione lancia un invito rivolto ai giovani studenti delle secondarie di I grado e alle loro famiglie: "L'Istituto Bachelet-Galilei aspetta le famiglie per le giornate dell'Open Day in programma il 17 ed il 24 gennaio".
