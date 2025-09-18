elezioni regionali
elezioni regionali
Elezioni

Elezioni regionali: si vota il 23 e 24 novembre

Si attende decreto. Presentazione liste entro il 25 ottobre

Gravina - giovedì 18 settembre 2025
Manca solo la firma del decreto del presidente Michele Emiliano per indire le elezioni regionali in Puglia ma le date sono certe. Il 23 e il 24 novembre si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del nuovo presidente dopo i 10 anni di governo di Michele Emiliano. Con il centrosinistra che governa la Puglia da 20 anni visto che prima di Emiliano c'è stato il decennio di presidenza di Nichi Vendola.

Spetta al presidente della Regione Puglia indire le elezioni regionali. Nel 2020 a causa del Covid si votò in autunno, il 20 e il 21 settembre. Le date di novembre sono inderogabili, quindi oltre non si può andare. Se confermate, le liste dovranno essere presentate entro il 25 ottobre.

Sebbene la popolazione sia lievemente diminuita in Puglia, resta uguale il numero dei consiglieri regionali da eleggere che saranno 50 anche in questa tornata elettorale.
  • Elezioni
  • Elezioni regionali
