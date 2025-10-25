sandra petrone
Elezioni

Elezioni Regionali, Sandra Petrone si candida con Fratelli d’Italia

Petrone: “Ho deciso di candidarmi perché credo nel ruolo della politica come servizio concreto alle persone e alle imprese

Gravina - sabato 25 ottobre 2025 16.20 Comunicato Stampa
C'è anche Sandra Petrone tra i candidati gravinesi alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimo. Ingegnere meccanico, imprenditrice e docente, Cassandra (detta Sandra) Petrone si è candidata al consiglio regionale con il centro-destra nella lista di Fratelli di Italia che appoggia il candidato alla presidenza della regione Luigi Lobuono.
Ho deciso di candidarmi perché credo nel ruolo della politica come servizio concreto alle persone e alle imprese. Voglio portare in Regione l'esperienza di chi lavora sul campo, come imprenditrice e professionista, per favorire lo sviluppo tecnologico, l'occupazione qualificata e il miglioramento delle opportunità per i giovani.

Ho dedicato lungo tempo della mia vita alla formazione, alla promozione della cultura scientifica, e all'imprenditoria nel settore meccatronico, oggi intendo impegnarmi a rappresentare una voce innovativa e competente nel panorama politico pugliese.

La mia candidatura nasce dalla volontà di contribuire con energia, competenza e passione a costruire un futuro più sostenibile e dinamico per la nostra regione. La Puglia deve investire nel capitale umano, sostenere le aziende e valorizzare le proprie eccellenze, anche quelle tecnologiche e digitali.

Con il sostegno di Fratelli d'Italia, il partito del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in campagna elettorale porrò l'attenzione ai temi dello sviluppo industriale, della formazione tecnica e dell'imprenditorialità femminile. La mia è una sfida di serietà e di cuore, perché voglio che la politica torni a essere un servizio e una guida concreta per i cittadini, per le imprese e per le future generazioni.

In Regione porterò lo stesso pragmatismo e lo stesso buon senso che Giorgia Meloni sta portando avanti al governo della Nazione, per dare una speranza e una svolta alla nostra Puglia dopo 20 anni di rovinosi governi di sinistra.

Cassandra Petrone
  • Elezioni regionali
  • fratelli d'italia
