De. C.O.: Riaperti i termini per le domande

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di nomina dei membri della Commissione per la verifica dei requisiti De.C.O. (Denominazione Comunale di origine), in quanto alla data di scadenza del bando non sono pervenute domande da parte di esponente di Enti partecipati o convenzionati aventi finalità di promozione delle tipicità territoriali.L'incarico è gratuito e meramente onorifico, non essendo previsto alcun compenso né rimborso spese.Gli interessati possono far pervenire la domanda di manifestazione di interesse a far parte della Commissione De.C.O. entro il giorno 14.12.2022 all'indirizzo pec del SUAP: suap.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it