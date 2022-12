Convenzione centro servizi per famiglie e Psz

Obiettivo: accogliere, ascoltare ed orientare i singoli genitori e i nuclei familiari, qualificare o potenziare le capacità genitoriali e la relazione educativa.Con queste finalità il Comune di Gravina ha reso pubblico un avviso alla ricerca di soggetti pronti a presentare una Manifestazioni di interesse per la stipula di convenzioni tra l'Ambito territoriale di Altamura - capofila e i "Centro servizi per le famiglie" presenti nel territorio dell'Ambito. Un avviso dunque rivolto a quegli organismi insistenti sul territorio dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini che possono garantire un sostegno alla genitorialità e alle relazioni all'interno dei nuclei familiari, con una speciale attenzione alla protezione dei minori.In particolare- si legge nell'avviso- "i Centri, luoghi fisici aperti al territorio dell'Ambito territoriale, secondo un'articolazione che può prevedere anche più sedi e flessibili modalità di intervento, integrano e supportano le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale".Nello specifico i servizi per le famiglie dovranno garantire accesso rapido alle principali informazione circa le offerte del territorio; sostenere le competenze e responsabilità familiari; rafforzare le reti sociali informali e infine promuovere la corresponsabilità educativa dei genitori.I soggetti interessati a rispondere al pubblico avviso dovranno far pervenire le proprie proposte in busta chiusa entro le ore 12.00 di mercoledì 28 dicembre, indirizzate al Servizio Sociale del Comune di Altamura, capofila dell'ambito.